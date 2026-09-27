Rifondazione: «Due targhe per ricordare chi salvò i porti di Oneglia e Porto Maurizio nel 1945»

Imperia. Due targhe per ricordare gli uomini che il 24 aprile 1945 impedirono ai militari tedeschi in ritirata di far saltare i porti di Oneglia e Porto Maurizio, salvando le banchine e una parte della città. È la proposta avanzata dal circolo «Stenca Binon» di Rifondazione Comunista in vista dell’avvio, lunedì 28 settembre, dei lavori di restauro e riqualificazione dei portici di Calata Cuneo.

L’intervento sul porticato, destinato a conservarne l’identità storica e architettonica, rappresenta secondo Rifondazione l’occasione per collocare una targa marmorea che ricordi quanto accadde negli ultimi giorni dell’occupazione tedesca. Un’iniziativa analoga era già stata avanzata nel 2004. Nei primi mesi del 1945 l’esercito tedesco, preparandosi alla ritirata, aveva minato il porto di Oneglia con 28.500 chili di tritolo. L’esplosione, secondo la ricostruzione riportata dal partito, avrebbe distrutto lo scalo, via Des Geneys e provocato gravi danni anche al resto della città.

A scongiurare la distruzione furono i militanti delle Sap, le Squadre di Azione Patriottica coordinate con la Resistenza: Giuseppe Garibaldi «Pippo», Carlo Natta, Orazio Parodi «Guan», Aicardi «Quam», Roberto Amadeo, Felice Marabelli, Giacomo Spinelli, Giovanni Tocco, Pietro Natta, Egidio Girelli, Giovanni Acquarone «Cartò», Domenico Persico «Menicco» e Francesco Berardi. Attraverso la rete informativa costruita in città e una serie di incontri al Bar Ligure sulla Crocera, con il titolare Giacomo Gobbi nel ruolo di interprete, riuscirono a ottenere dal maresciallo dei guastatori tedeschi Johannes Schlieben il disinnesco degli esplosivi. L’operazione avvenne intorno alle 21 del 24 aprile 1945, a poche ore dalla Liberazione.

Rifondazione sottolinea anche la composizione plurale delle Sap, legate al Cln e formate da uomini provenienti da diverse esperienze politiche: dalle Brigate Garibaldine alle Matteotti, da Giustizia e Libertà alle Fiamme Verdi e Popolari, fino alle formazioni liberali e autonome. Una seconda targa viene proposta a Calata Anselmi, a Porto Maurizio, dove nello stesso giorno si consumò una vicenda analoga. Francesco Berardi, con il coordinamento della rete informativa del Cln, riuscì a coinvolgere l’agente di pubblica sicurezza Raul Mieli, che promise salva la vita al maresciallo della Marina tedesca Herman Deget, incaricato di far esplodere le mine. Alle 19 del 24 aprile 1945 Deget disattivò 328 cariche esplosive, evitando la distruzione di Calata Anselmi, dei moli e della Marina di Porto.