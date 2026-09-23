Rari Nantes Imperia, l’appello del dirigente Platania: «Iscrivere la squadra femminile alla serie B»

Imperia. La lettera aperta inviata da Sergio Platania, dirigente della Rari Nantes Imperia, all’assessore allo Sport Marcella Roggero, al sindaco Claudio Scajola e al general manager FIN Fabio Conti:

«Lo storico evento di oggi con la presentazione alla Città del nuovo Centro Federale Cascione, ha concluso il lungo e non facile progetto iniziato oltre un anno fa dal Sindaco Claudio Scajola di concerto col presidente della Federazione Nuoto Paolo Barelli. Tutte interessanti e positive le dichiarazioni inneggianti i valori dello sport, i rilevanti lavori di maquillage dell’impianto, la sistemazione dei collaboratori sportivi e dei lavoratori ex dipendenti Rari Nantes , le prospettive future riguardo le attività sportive già in essere e quelle nuove che verranno inserite.

Dalla conferenza stampa cito le parole dell’assessore Roggero: «Le attività sportive sono tutelate, come ha ben spiegato Fabio Conti per la Federazione. Noi siamo soddisfatti perché daremo lustro, daremo la possibilità di crescita a quello che è un movimento che deve essere in qualche modo riportato in auge. Adesso noi abbiamo dato natali ad atleti importantissimi, che hanno vinto Olimpiadi, ma al di là di quello non bisogna solo pensare agli agonisti».

Ora è dato sapere, che con soli due giorni di anticipo rispetto ad oggi, la Rari Nantes Imperia riunitasi in una partecipata riunione presso un asilo infantile, ha presentato la propria “riorganizzazione sportiva”. Con meraviglia e disappunto si è appreso dell’abolizione tout court della non iscrizione della squadra di pallanuto femminile al campionato di serie B. Motivazione “non ci sono le ragazze per formare una squadra”. Affermazione non vera. Infatti la Dirigenza Rari Nantes ben conosce il “progetto Gerbò”, redatto dall’omonimo allenatore, già presentato il 29 settembre 2025 e sciaguratamente respinto, dove vi sono elencati i nominativi di oltre una dozzina tra senior e under.

Detto questo non è possibile cancellare con un irresponsabile colpo di spugna la gloriosa storia sportiva che per anni ha coinvolto e intusiasmato l’intera Città portando in Italia, in Europa e nel mondo il nome di Imperia; come è certo che il gradito ritorno a Imperia di Fabio Conti, lo avrà riportato indietro nel tempo per ricordare che qui a Imperia aveva quattro ragazze nella sua nazionale di cui tre hanno poi contribuito alla conquista dell’argento olimpico a Rio de Janeiro.

E allora sento forte il dovere di rivolgere a tutti voi un caloroso appello: Fate in modo che la Rari Nantes Imperia iscriva (350 euro) la squadra femminile al campionato di serie B tenendo ben presente che il termine perentorio scade alle 13 del 30 settembre prossimo.