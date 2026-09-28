Raffica di furti nel centro di Sanremo, presi di mira bar e ristoranti

Sanremo. Una serie di furti nei locali pubblici del centro si è verificata negli ultimi giorni della settimana appena trascorsa, creando forte apprensione tra i commercianti. I colpi hanno interessato diversi esercizi della città: un bar-ristorante di via Matteotti, un locale analogo in via Corradi — nel cuore del centro storico — due attività in piazza Eroi, tra cui una paninoteca, e un locale sul mare dotato di piscina. Uno o più ignoti sono penetrati all’interno dei locali, sembra dopo aver scassinato gli ingressi, e i danni e i furti sono ancora in corso di quantificazione. Sulla vicenda indagano polizia e carabinieri. Tra le persone coinvolte e nelle zone colpite circola la voce, priva al momento di riscontri da parte delle autorità ufficiali, che il presunto autore sia stato individuato grazie alle telecamere di videosorveglianza di uno dei locali colpiti. Si tratterebbe di un uomo che vive su un mezzo di trasporto, forse un caravan, che orbita nella zona della ex stazione, e per il quale sarebbe stata probabilmente presentata anche una denuncia alle forze dell’ordine.