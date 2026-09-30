Provincia di Imperia, il rendiconto delle attività di polizia durante l’estate

All’incontro, presieduto dal Prefetto, Antonio Giaccari, hanno partecipato il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Comandanti dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale e il Comandante della Polizia Provinciale

Imperia. A conclusione della stagione estiva, il 29 settembre 2026 si è tenuta una riunione di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica volta a fare il bilancio in ordine ai dispositivi di sicurezza e controllo del territorio approntati nel corso dei mesi estivi al fine di assicurare elevati standard di sicurezza e di vivibilità urbana, anche in considerazione dell’incremento di presenze nelle principali località del territorio provinciale e dei molteplici eventi di richiamo realizzati.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, Antonio Giaccari, hanno partecipato il Questore, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, i Comandanti dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, il Dirigente della Sezione di Polizia Stradale e il Comandante della Polizia Provinciale.

Hanno altresì partecipato anche i Presidenti provinciali di Confcommercio e di Confesercenti, nonché di SILB, di FIPE e di Assohotel e rappresentanti della Camera di Commercio e di Confindustria.

Il Tavolo ha rappresentato un significativo momento di confronto, infatti, anche con i referenti delle categorie economiche turistico-ricettive, dei pubblici esercizi e commerciali, con le quali, nello scorso autunno è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, definendo proficue strategie di intervento condivise volte all’attuazione di misure di prevenzione della sicurezza favorendo la cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le Forze di Polizia per garantire ai cittadini contesti più sicuri e responsabili.

Nel complesso, si è convenuto sulla proficua sintonia che si è sviluppata tra le Forze di polizia, i Comuni, con le relative Polizie Locali, la Polizia Provinciale, le Associazioni di categoria e gli operatori commerciali, che ha consentito di accrescere, soprattutto nelle aree più esposte a rischio o maggiormente frequentate, gli standard di prevenzione e repressione delle più diffuse dinamiche di illegalità e di criminalità per garantire il pieno godimento delle aree pubbliche, fornendo immediata risposta al manifestarsi di ogni episodio di criticità.

Degno di nota il rendiconto delle attività svolte dalle Forze dell’Ordine nel periodo tra il 1° giugno e il 15 settembre, fra le quali si evidenziano 40.698 persone e 23.157 veicoli controllati, 1.116 soggetti denunciati e 113 tratti in arresto.

Sono stati controllati 5.971 esercizi pubblici e commerciali. Sono state applicate 58 misure di prevenzione amministrativa.

Particolarmente significativo anche il dato afferente ai furti e alle rapine perpetrati, in netta diminuzione rispetto all’analogo periodo dello scorso anno.

313 sono stati, infine, i provvedimenti di espulsione nei confronti di cittadini extracomunitari non in regola sul territorio nazionale, a fronte dei 239 dell’analogo periodo dello scorso anno. 66 sono stati gli stranieri non aventi titolo a soggiornare sul territorio nazionale rimpatriati mediante accompagnamento alla frontiera e 95 quelli trattenuti presso C.P.R..

Per quanto riguarda la scurezza della circolazione stradale, la Prefettura ha revocato 16 patenti e ne ha sospeso 241.