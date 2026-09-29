Progetto per la ex ferrovia a San Lorenzo al Mare: riutilizzare gli inerti della galleria

San Lorenzo al Mare. Una nuova strada di collegamento tra l’Aurelia e via Civezza, piazzali destinati alle attività artigianali, opere di urbanizzazione e sistemazione a verde. È il progetto che il comune di San Lorenzo al Mare sta riportando avanti nella zona del Rio dell’Inferno, utilizzando gli inerti provenienti dagli scavi della galleria ferroviaria tra San Lorenzo al Mare e Imperia.

L’intervento riguarda la valletta del Rio dell’Inferno, in località Ponticelli, a ridosso del comprensorio di San Lorenzo al Mare. L’obiettivo è duplice: trovare una destinazione al materiale estratto durante i lavori ferroviari e, attraverso il suo riutilizzo, ridisegnare una porzione di territorio creando spazi produttivi e una viabilità alternativa verso l’entroterra. Il progetto ha una storia lunga quasi vent’anni. La prima ipotesi risale al 2006, quando il comune propose di utilizzare nella valletta il materiale proveniente dai cantieri della ferrovia. L’idea era quella di realizzare un riempimento sul quale ricavare superfici pianeggianti, una strada e aree per nuovi insediamenti artigianali. Il disegno prevedeva anche opere di sicurezza, sistemazioni idrauliche e interventi per inserire il nuovo assetto nel paesaggio.

Uno degli elementi principali è il collegamento tra l’Aurelia e via Civezza. La nuova strada partirebbe dall’incrocio che conduce alla zona di Ponticelli e all’area dell’ex cantiere ferroviario, per poi raggiungere la viabilità verso Civezza. Un tracciato pensato anche per alleggerire la strada provinciale che collega San Lorenzo al Mare con l’entroterra.

Accanto alla nuova arteria sono previsti piazzali e spazi per attività artigianali. L’intenzione è offrire una collocazione anche alle imprese presenti nel centro abitato, dove alcune lavorazioni e i relativi movimenti di mezzi possono creare problemi alla circolazione e alla vivibilità. Nel corso degli anni il disegno è stato modificato aumentando alcune superfici disponibili e prevedendo un ulteriore piccolo fabbricato a destinazione artigianale.

La trasformazione comprende anche la sistemazione del Rio dell’Inferno, opere di contenimento dei rilevati, interventi sul verde e soluzioni studiate per limitare l’impatto delle strutture sul territorio. È stata rivista anche la posizione dei futuri capannoni per adattarla maggiormente alla conformazione dell’area.

Il percorso era arrivato a una prima fase operativa nel 2014, con lavori a carico di Rfi e un quadro economico iniziale superiore ai 4,1 milioni di euro, sceso a circa 2,85 milioni dopo il ribasso dell’appalto. Successivamente il piano ha richiesto modifiche e aggiornamenti, anche per adeguare strada, piazzali e opere lungo il corso d’acqua alle nuove condizioni emerse durante la realizzazione. Ora il comune torna a lavorare sulla revisione della progettazione. La convenzione sottoscritta con Rfi nel dicembre 2023 mette a disposizione 130 mila euro per finanziare gli incarichi necessari ad aggiornare gli elaborati. Tra questi rientrano la relazione geologica e le indagini geognostiche, per le quali è stato affidato un incarico allo Studio Geologico Tecnico Ambientale del geologo Davide Negro.