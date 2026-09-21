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«Professionalità, umanità e attenzione», i ringraziamenti di due lettori al reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sanremo
«Ogni professionista, dagli operatori sanitari alle ostetriche, dai medici al personale di supporto, ha contribuito a farci sentire seguiti, ascoltati e rassicurati»
Sanremo. I ringraziamenti di due lettori, Sarah ed Edoardo, al reparto di Ostetricia dell’ospedale di Sanremo:
«Desideriamo esprimere, attraverso queste righe, la nostra più sincera gratitudine a tutto il personale del Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sanremo per la professionalità, l’umanità e l’attenzione dimostrate durante la nascita della nostra bambina, Bianca, venuta alla luce il 21 agosto.
Fin dal nostro arrivo siamo stati accolti con grande gentilezza e disponibilità da parte di tutte le persone che operano nel reparto. Ogni professionista, dagli operatori sanitari alle ostetriche, dai medici al personale di supporto, ha contribuito a farci sentire seguiti, ascoltati e rassicurati. Tutti elementi che trasmettono serenità e fiducia alle famiglie che vi si affidano.
Un ringraziamento speciale va alle ostetriche Margherita ed Emanuela, che ci hanno accompagnato con competenza, sensibilità e grande umanità, rendendo più sereno un momento intenso ed emozionante.
Grazie di cuore a tutto il Reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sanremo per aver reso così speciale l’arrivo della nostra bambina».