«Professionalità, umanità e attenzione», i ringraziamenti di due lettori al reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Sanremo

Fin dal nostro arrivo siamo stati accolti con grande gentilezza e disponibilità da parte di tutte le persone che operano nel reparto. Ogni professionista, dagli operatori sanitari alle ostetriche, dai medici al personale di supporto, ha contribuito a farci sentire seguiti, ascoltati e rassicurati. Tutti elementi che trasmettono serenità e fiducia alle famiglie che vi si affidano.