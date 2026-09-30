Prevenzione visiva, l’UICI di Imperia continua la sua campagna gratuita per i bambini

Sanremo. Un piccolo controllo può fare una grande differenza nella vita di un bambino. È questo il principio che, dal 2023, anima la campagna di prevenzione visiva promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Imperia, che continua a offrire gratuitamente alle famiglie della provincia di Imperia screening ortottici dedicati ai bambini dai 3 agli 11 anni.

Un progetto nato con il patrocinio dell’ASL1 Imperiese e grazie al sostegno dei Lions Club del Distretto 108Ia3, e che negli anni ha continuato a raccogliere l’interesse delle famiglie, confermando quanto sia importante portare la cultura della prevenzione visiva anche tra i più piccoli.

La campagna prevede controlli ortottici gratuiti e su appuntamento, organizzati con cadenza mensile e in maniera alternata nelle due sedi territoriali dell’UICI: a Imperia, in via Tommaso Schiva 56, e a Sanremo, in via Pallavicino 4.

L’iniziativa è rivolta a tutti i bambini nella fascia d’età compresa tra i 3 e gli 11 anni, anche quando non presentano disturbi o problemi visivi apparentemente evidenti. È proprio questo uno degli aspetti fondamentali della prevenzione: alcune alterazioni della funzione visiva possono infatti essere presenti senza che il bambino o la famiglia se ne rendano conto.

Lo screening ortottico consente di individuare precocemente eventuali problematiche quali ambliopia, il cosiddetto “occhio pigro”, strabismo e difetti refrattivi, oltre ad altre alterazioni dello sviluppo della funzione visiva. L’obiettivo è quello di intercettare eventuali anomalie in una fase nella quale un intervento tempestivo può contribuire a favorire un corretto sviluppo del sistema visivo e accompagnare il bambino nel proprio percorso di crescita e scolastico.

Il prossimo appuntamento della campagna è fissato per sabato 10 ottobre, presso la sede dell’UICI di Sanremo, in via Pallavicino 4.

Sono ancora disponibili diversi posti e l’UICI invita pertanto le famiglie interessate a non perdere questa importante opportunità di prevenzione.

Per prenotare il controllo è necessario contattare il coordinatore della campagna, Cesare Longordo, al numero 347 2754456. Lo screening è completamente gratuito e rappresenta quindi un’opportunità accessibile a tutte le famiglie.

L’attività dell’UICI non si esaurisce con il controllo ortottico. Qualora durante lo screening vengano riscontrate anomalie che richiedano un approfondimento, alla famiglia viene consigliata una visita oculistica specialistica.

Nel caso in cui i genitori non dispongano di un oculista di fiducia, nell’ambito del progetto è possibile usufruire gratuitamente della visita della dottoressa Nadia Pollarolo, con la quale l’UICI di Imperia è convenzionata.

Il progetto prevede inoltre un ulteriore importante sostegno alle famiglie che si trovino in difficoltà economica. Qualora, a seguito degli approfondimenti specialistici, al bambino venga prescritta una correzione ottica, attraverso il sostegno dei Lions Club può essere garantita, nei casi previsti dal progetto, anche la fornitura gratuita degli occhiali.

Si tratta di un elemento particolarmente significativo, perché consente di trasformare la prevenzione in un aiuto concreto: l’obiettivo è fare in modo che le eventuali difficoltà economiche non diventino un ostacolo alla salute visiva di un bambino.

La campagna era stata presentata dall’UICI di Imperia nell’estate del 2023 con lo slogan “Prevenire è meglio che curare” e con l’obiettivo di offrire gratuitamente alle famiglie uno screening dedicato alla fascia d’età dai 3 agli 11 anni. I primi controlli si erano svolti nel settembre dello stesso anno nella sede di via Schiva a Imperia.

Già nelle prime settimane l’iniziativa aveva suscitato un forte interesse: nell’ottobre 2023, dopo la prima giornata nella quale erano stati effettuati 16 controlli, gli appuntamenti risultavano già esauriti fino alla fine dell’anno.

Negli anni successivi il progetto è proseguito, estendendo l’attività anche alla sede UICI di Sanremo e alternando mensilmente le due sedi. Nel settembre 2024, ad esempio, i controlli venivano effettuati a Sanremo, mentre il mese successivo erano previsti a Imperia, secondo una programmazione alternata che è poi proseguita.

Anche il Distretto Lions 108Ia3 ha dato evidenza del progetto nell’ambito delle proprie iniziative dedicate alla vista, presentando lo screening dei bambini della provincia di Imperia tra i progetti realizzati in associazione con l’UICI.

«La prevenzione visiva – sottolinea il presidente della Sezione Territoriale UICI di Imperia, Fabrizio D’Alessandro – è un investimento concreto sul futuro dei nostri bambini. Siamo particolarmente orgogliosi di poter continuare, anno dopo anno, un progetto nato nel 2023 e che mette gratuitamente a disposizione delle famiglie un’opportunità importante per la salute dei più piccoli. Ringraziamo l’ASL1 Imperiese per il patrocinio e i Lions Club del Distretto 108Ia3 per il sostegno che rende possibile la prosecuzione di questa attività.»