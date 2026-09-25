Prevenzione del rischio cardiovascolare, gli appuntamenti nelle Case della Comunità dell’Imperiese

Imperia. In occasione della Giornata mondiale del cuore, ATS Liguria aderisce all’(H) Open Week sulle malattie cardiovascolari, promosso da Fondazione Onda ETS e dedicato quest’anno in particolare alle cardiomiopatie. L’iniziativa, in programma dal 28 settembre al 4 ottobre, coinvolgerà tutte le Aree sociosanitarie locali di ATS Liguria con appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione e alla prevenzione del rischio cardiovascolare.

Nell’Area 1 saranno organizzati tre incontri, ad accesso libero, presso le Case della Comunità di Taggia, Imperia e Ventimiglia. Il personale sanitario sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni, effettuare gratuitamente la misurazione dei parametri e compilare la carta di valutazione del rischio cardiovascolare.

L’Open Week si inserisce nel percorso di iniziative che vengono organizzate periodicamente nelle Case della Comunità dell’Area 1 per coinvolgere attivamente la popolazione e promuovere una maggiore consapevolezza sui temi della salute e della prevenzione. Le Case della Comunità si confermano così non soltanto punti di accesso ai servizi, ma anche luoghi di prossimità, ascolto e incontro tra cittadini e professionisti sanitari.

«Le malattie cardiovascolari continuano a rappresentare una delle principali cause di malattia e mortalità, ma molti fattori di rischio possono essere individuati e contrastati attraverso la prevenzione – dichiara il direttore dell’Area sociosanitaria locale n. 1, Marino Anfosso – . Con queste giornate vogliamo offrire ai cittadini un’occasione concreta per conoscere meglio il proprio stato di salute e ricevere informazioni direttamente dal personale sanitario. L’iniziativa, realizzata in modo coordinato in tutte le Aree di ATS Liguria, prosegue il lavoro che portiamo avanti periodicamente nelle Case della Comunità, strutture sempre più vicine alle persone e centrali nella promozione della salute sul territorio».

Questo il programma degli appuntamenti nell’Area 1:

Martedì 29 settembre, dalle 14 alle 16, Casa della Comunità di Taggia, presso la stazione ferroviaria, secondo piano, via Brigate Partigiane;

Mercoledì 30 settembre, dalle 14.30 alle 16.30, Casa della Comunità di Imperia, Palasalute, piano terra, via Acquarone 9;

Giovedì 1° ottobre, dalle 10 alle 13, Casa della Comunità di Ventimiglia, via San Secondo 22.