Presentata la prima squadra dell’Imperia Rugby, Scajola: «Uno sport che trasmette valori, passione e rispetto»

Imperia. L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato sabato 26 settembre alla presentazione ufficiale della prima squadra dell’Imperia Rugby, occasione per illustrare il nuovo progetto sportivo, lo staff tecnico e il programma operativo del nuovo direttivo.

«Il rugby è uno sport che porta con sé valori importanti come il lavoro di squadra, il rispetto e la capacità di crescere insieme – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. La presentazione della prima squadra rappresenta un momento importante per l’Imperia Rugby e per tutto il movimento sportivo della provincia. Il nuovo progetto guarda al futuro con l’obiettivo di rendere la crescita del rugby più uniforme sul territorio, creando sempre maggiori occasioni di partecipazione e sviluppo. Ringrazio il presidente Luigi Ardoino, il vicepresidente Mauro Camperi per il loro impegno e per il lavoro portato avanti dalla società».