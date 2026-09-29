Premio Tenco 2026, svelati vincitori e programma

Sanremo. Tutto pronto a Sanremo per la 49ª edizione del Premio Tenco, la più prestigiosa e rinomata rassegna dedicata alla canzone d’autore in Italia, in programma dal 21 al 24 ottobre 2026. Il tema scelto per guidare l’edizione di quest’anno è “Dio è morto”, una provocazione e un’invocazione artistica diretta a interrogarsi su quali linguaggi e gesti creativi possano ancora opporsi alla violenza, all’omologazione e al mercato. La manifestazione è interamente dedicata alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi.—–I Premi Tenco 2026 alla carriera, Operatore Culturale e Premio Yorum