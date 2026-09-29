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Premio Tenco 2026, svelati vincitori e programma
Dal 21 al 24 ottobre Sanremo celebra la canzone d’autore nel segno di “Dio è morto”
Sanremo. Tutto pronto a Sanremo per la 49ª edizione del Premio Tenco, la più prestigiosa e rinomata rassegna dedicata alla canzone d’autore in Italia, in programma dal 21 al 24 ottobre 2026. Il tema scelto per guidare l’edizione di quest’anno è “Dio è morto”, una provocazione e un’invocazione artistica diretta a interrogarsi su quali linguaggi e gesti creativi possano ancora opporsi alla violenza, all’omologazione e al mercato. La manifestazione è interamente dedicata alla memoria di Sergio Secondiano Sacchi.—–I Premi Tenco 2026 alla carriera, Operatore Culturale e Premio Yorum
I Premi Tenco alla carriera, assegnati dal Direttivo del Club Tenco, andranno quest’anno a:
- Manuel Agnelli e Afterhours
- Enzo Avitabile
- Frankie hi-nrg mc
- Max Manfredi
- Paola Turci
Il Premio Tenco all’Operatore Culturale sarà conferito a Cesare Bermani e Andrea Scanzi, mentre il Premio Yorum 2026 (istituito con Amnesty International Italia per la tutela dei diritti umani e della libertà d’espressione) andrà al chitarrista e cantautore argentino Juan Carlos “Flaco” Biondini.—–Le Targhe Tenco 2026
Durante la prima serata al Teatro Ariston, giovedì 22 ottobre, verranno consegnate le Targhe Tenco 2026, votate da una giuria di esperti e giornalisti musicali:
- Migliore album in assoluto: Orbit Orbit di Caparezza
- Migliore album in dialetto: Amuri Luci di Carmen Consoli
- Migliore album opera prima: Sta registrando audio… di Piji
- Migliore album di interprete: Avincola canta Carella di Avincola
- Migliore canzone singola: Quello che deve essere sarà di Emma Nolde
- Migliore album a progetto: 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) prodotto da Filippo Graziani
—–Le tre serate al Teatro Ariston
Sul palco del Teatro Ariston si alterneranno tre diversi conduttori:
- Giovedì 22 ottobre: Neri Marcorè
- Venerdì 23 ottobre: Chiara Buratti
- Sabato 24 ottobre: Silvia Boschero
La scenografia dell’Ariston porterà la firma dell’artista messicano di fama internazionale Javier Marín. Tra gli ospiti musicali attesi sul palco figurano Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Sara Gioielli, Francamente, Giulia Mei, Santamarea e Satantango.—–Tenco Off ed eventi in città
L’ampio programma collaterale coinvolgerà diversi luoghi della città simbolo della musica italiana:
- Martedì 20 ottobre (Tenco Off): Nella Sala Roof 3 dell’Ariston proiezioni ad ingresso libero dei tre docufilm Quando passa Paolo – Un docufilm per Paolo Benvegnù (ore 16.00), Una vespa targata Cuneo su Ernesto Bassignano (ore 18.00) e Ancora in Assemblea (ore 21.00).
- Mercoledì 21 ottobre: Al mattino (ore 10.00) masterclass per le scuole all’Ariston dedicata a Franco Battiato con don Luigi Ciotti, Carmen Consoli, Carlo Guaitoli, Gennaro De Rosa, Rossana De Pace e Stefano Senardi. La sera (ore 21.00) al Teatro dell’Opera del Casinò concerto “Donne in punta di note” con Paola Turci & Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partecipazione di Gino Castaldo.
- Ex Chiesa Santa Brigida (Pigna): Inaugurazione il 21 ottobre della mostra “Quino, la pace e i diritti umani. Mafalda al Tenco” (visitabile fino al 31 ottobre) e concerti pomeridiani dal 22 al 24 ottobre.
- Sede Club Tenco ed ex Scalo Merci: Tavole rotonde dedicate all’Intelligenza Artificiale, allo stato della musica attuale, alla figura di Sergio Sacchi e alla canzone democratica.
—–Biglietti, prevendite e novità Under 25
Le prevendite per gli abbonamenti e i singoli biglietti sono aperte online sul sito clubtenco.it e presso il botteghino del Teatro Ariston (tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00; il sabato anche dalle 10:00 alle 13:00). Per la prima volta è stato introdotto uno sconto speciale del 15% dedicato agli under 25 sull’abbonamento acquistato al botteghino.—–Desideri apportare modifiche al testo o preparare una bozza di invio per la redazione?