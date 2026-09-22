Premi San Romolo 2026 e Ottobre sanremasco, Elisabetta Dami nominata Cittadina benemerita

Sanremo. È avvenuta questa mattina, presso Palazzo Bellevue, la conferenza di presentazione degli eventi organizzati dalla Famija Sanremasca e dal comune di Sanremo in occasione della festività del santo patrono. Presenti il sindaco Alessandro Mager, l’assessore alla Cultura Enza Dedali, e il presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione.

«Ci siamo, a breve verranno svelati i nomi dei Premi San Romolo.», ha esordito il sindaco Mager in apertura della conferenza, «Alcuni dei premiati li conosco personalmente, e sono persone che stimo. Come sempre, ognuno di loro merita il riconoscimento ricevuto. Grazie alla Famija Sanremasca per quello che fa, per mantenere viva la nostra cultura cittadina e il legame con le nostre tradizioni.»

«Per noi questa è l’occasione più importante dell’anno.», ha proseguito il presidente Pippione, «La Famija Sanremasca riceve sempre segnalazioni su personaggi significativi che meriterebbero di ricevere i premi. E noi, ovviamente, facciamo una selezione. Ogni storia dei premiati di quest’anno merita di essere raccontata, in quanto si tratta di persone che hanno operato e operano attivamente per il bene di Sanremo e dei sanremesi, di oggi e anche di domani. Come Cittadina benemerita abbiamo scelto nuovamente, per il terzo anno di fila, una donna, la scrittrice Elisabetta Dami, e di questo ne siamo molto contenti.»

«Alla presentazione della sala presso il Museo civico dedicata a Geronimo Stilton con Elisabetta Dami, ci sono state tantissime persone, e sono sicura che nel tempo questa iniziativa riscuoterà tantissimo successo sia tra i bambini sia per le loro famiglie.», ha concluso l’assessore allla Cultura Enza Dedali, Elisabetta ha fatto e sta facendo molto per Sanremo, motivo per il quale sono molto felice della scelta fatta dalla Famija Sanremasca.»

Premi San Romolo 2026

Elisabetta Dami – Cittadina benemerita

Nata a Milano nel 1958, si è trasferita nel 1970 con la famiglia a Sanremo, ove ha frequentato la scuola media Pascoli e il liceo classico G.D. Cassini. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della narrativa presso la Dami Editore, fondata dal padre Piero. A diciannove anni ha realizzato i suoi primi racconti. ed a 20 anni ha conseguito il brevetto di pilota d’aereo e paracadutista mentre a 23 anni ha affrontato il giro del mondo viaggiando da sola.

Dall’esperienza di volontariato in un ospedale pediatrico le è nata l’idea di scrivere racconti d’avventura con protagonista un simpatico topo giornalista-scrittore: Geronimo Stilton, che diventerà un fenomeno editoriale del panorama italiano ed internazionale. Le sue storie sono avventurose, umoristiche, e propongono valori universali come l’amicizia, la pace, il rispetto per la natura. Tradotte in 50 lingue, ne sono state vendute oltre 35 milioni di copie in Italia e 180 milioni in tutto il mondo.

Ha costituito la Fondazione Geronimo Stilton, di cui è Presidente, ente no-profit per promuovere la lettura, l’educazione e la solidarietà e il benessere dei bambini.

Ha scelto da anni Sanremo come sua residenza e si è adoperata per realizzare, in coordinamento con l’Assessorato alla Cultura, iniziative atte a coinvolgere bambini e ragazzi e realizzato nell’ambito del Museo Civico una sala dedicata a Geronimo Stilton.

Ha fatto parte per 10 anni del Consiglio Nazionale WWF Italia, di cui è ora Ambassador per le giovani generazioni; è inoltre membro del Consiglio Permanente di Terre des Hommes.

È stata insignita della onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Giorgio Calvi – Premio San Romolo per l’imprenditoria

Nato nel 1936, trascorse l’infanzia tra Bussana e il Piemonte, seguendo i trasferimenti stagionali dei genitori, artigiani gelatai. Frequentò per otto anni un collegio a Mondovì diplomandosi Ragioniere. A vent’anni svolse il servizio militare con il grado di sottotenente degli Alpini nei battaglioni Mondovì e Aosta. Congedato nel 1959, iniziò a lavorare come ragioniere-contabile presso i Magazzini Tessili Fratelli Cremieux di Sanremo. Nel 1966 con un socio fondò la Riviera Petroli S.r.l. Nel 1980, nacque la Centro Petroli S.r.l. e, nello stesso anno, la C.M.R. Centro Manutenzione Riscaldamento. Negli anni successivi il gruppo continuò a crescere e diversificarsi con la nascita di Autogas Riviera, della R.S.E. S.r.l., disinfestazioni e derattizzazioni, la Centro Petroli Impianti, distributori stradali di carburanti e GPL, Beusi S.r.l., compostaggio rifiuti verdi, la Servizio Mare S.r.l., gasolio e benzina per yacht. Negli ultimi trent’anni il gruppo ha sempre contato su oltre 100 dipendenti, offrendo lavoro e stabilità a numerose famiglie.

Stefania Sandra – Premio San Romolo per la Cultura

Nata nel 1960. Si laurea nel 1986 in Lettere ad indirizzo artistico presso L’Università di Genova. Dal 1990 è insegnante di Lettere presso il Liceo G.D. Cassini di Sanremo e dal 2004 ricopre anche il ruolo di Vicepreside. Ha frequentato il Corso di Cinema e Impresa presso l’Università di Novara, quello di Operatori di educazione visiva a scuola del Ministero della Cultura e presso la Società Nazionale Debate Italia il corso di valutazione e giudice Debate. Dal 1992, con brevi interruzioni, gestisce il laboratorio teatrale del Liceo Cassini. La preparazione del testo di un’opera teatrale impegna l’intero anno scolastico per essere presentata a giugno. Quella del 2026 “G.D. Cassini, l’uomo delle stelle”, messa in scena a Sanremo e Perinaldo, ha avuto echi anche oltre frontiera. Collabora ai Martedì Letterari del Casino Municipale.

Giorgio Contini – Premio San Romolo per le Opere sociali

Nato a Sanremo nel 1951, diplomatosi ragioniere nel 1970, ha svolto il servizio militare nel corpo degli Alpini, Brigata Taurinense.

Assunto nel 1973 dalla Banca Commerciale Italiana di Sanremo poi confluita in Intesa Sanpaolo, è in pensione dal luglio 2011. È appassionato di moto turismo e di lunghe camminate. Ha percorso l’intero Cammino di Santiago dai Pirenei a Santiago di Compostela, proseguendo poi fino a Finisterre sull’Oceano Atlantico.

Dal 2015 è autista volontario della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Sanremo. Si occupa del trasporto dei pazienti oncologici, dal loro domicilio al luogo di cura e ritorno a casa dopo la cura. Per tale servizio volontario ha percorso, negli 11 anni, circa 50.000 kilometri.

Flavia Ciliberto – Premio San Romolo per lo Sport

Nata a Sanremo nel 1956. Nel 1970 inizia a giocare a Softball nella compagine di Sanremo al tempo in serie C, per conquistare la B ed in seguito la serie A. Conclude nei primi anni 2000 la sua attività di atleta ed inizia quella di allenatrice delle squadre giovanili. Nel 2015 nasce, da una sua idea, la Softball School. Il progetto si è ampliato fino a diventare una rete nazionale che conta in oggi 5 sedi. L’obiettivo a lungo termine include la preparazione tecnica e atletica per permettere alle ragazze di sognare borse di studio e carriere nei college americani. La scuola organizza rinomati tornei giovanili improntati all’inclusione, al divertimento e alla crescita personale prima che all’agonismo sfrenato. È stata più volte chiamata dalla FIBS (federazione italiana baseball-softball) in qualità di relatrice ai corsi di aggiornamento per i tecnici durante le Convention nazionali.

Il programma dell’Ottobre sanremasco

Domenica 4 ottobre

Alle 11 – Chiesa parrocchiale di San Romolo, messa in onore del Santo Patrono (la Bauma è al momento inagibile).

Alle 17.15 – Concattedrale di San Siro, processione della Madonna del Rosario (co-patrona per voto della città del 1731).

Lunedì 12 ottobre

Alle 18 – Teatro del Casinò, concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, “Virtuosismo e tormento, passione e introspezione”, violino solista Simon Zhu, direttore Giancarlo De Lorenzo, Ingresso libero.

Alle 21 – Teatro Ariston: la Compagnia Città di Sanremo presenta “U meigu di mati”, adattamento e regia di Sergio Giovannini, versione in sanremasco di G. Busnelli e G. C. Rilla, ingresso libero.

Martedì 13 ottobre

Alle 10.30 – Festa del santo patrono Romolo, basilica concattedrale di San Siro, solenne concelebrazione presieduta da monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia-Sanremo.

Alle 16.30 – Teatro del Casinò, presentazione del concorso 2027 “Testimoni del Tempo” per racconti in prosa e di poesia dialettale ligure ponentina; attribuzione dei Premi San Romolo e proclamazione del Cittadino Benemerito. Intermezzi dell’Orchestra Giovanile “Note Libere.”

Sabato 17 ottobre

Alle 16.30 – Teatro della Federazione operaia, XIII° Concerto di San Romolo e conferimento del Premio Laurano al maestro Diego Campagna, a cura del Circolo Ligustico & Accademia della Pigna.

Sabato 31 ottobre