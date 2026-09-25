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Potenziamento sistemi di videosorveglianza, 13 Comuni dell’Imperiese richiedono fondi del Ministero
Si tratta di Borghetto d’Arroscia, Cervo, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Pornassio, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Vallecrosia al Mare, Vasia e Vessalico
Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza
Imperia. Sono 13 le istanze pervenute dai Comuni della provincia e da una Unione di Comuni che la Prefettura ha trasmesso al Ministero dell’Interno per l’ottenimento di un finanziamento volto alla realizzazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.
Nei mesi scorsi sono stati, a tal fine, sottoscritti con i Sindaci dei Comuni di Borghetto d’Arroscia, Cervo, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Pornassio, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Vallecrosia al Mare, Vasia e Vessalico, nonché con il Presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea, appositi Patti per la l’attuazione della sicurezza urbana che individuano nella videosorveglianza uno degli obiettivi prioritari per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
I progetti, già approvati in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, saranno ora valutati da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della P.S. che procederà, secondo criteri definiti con apposito decreto interministeriale, alla definizione di una graduatoria e alla conseguente erogazione delle risorse individuate, consistenti, per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2025, in complessivi 19 milioni di euro.
Con il sostegno del Ministero dell’Interno sarà, pertanto possibile, per i Comuni che potranno accedere al finanziamento, contribuire a rafforzare l’azione di prevenzione svolta dalle Forze di Polizia e dalle Polizie Locali estendendo il monitoraggio telematico presso i varchi stradali e nelle aree dei territori comunali maggiormente connotate da degrado e illegalità.