Potenziamento sistemi di videosorveglianza, 13 Comuni dell’Imperiese richiedono fondi del Ministero

Potenziamento dei sistemi di videosorveglianza

Imperia. Sono 13 le istanze pervenute dai Comuni della provincia e da una Unione di Comuni che la Prefettura ha trasmesso al Ministero dell’Interno per l’ottenimento di un finanziamento volto alla realizzazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza urbana.

Nei mesi scorsi sono stati, a tal fine, sottoscritti con i Sindaci dei Comuni di Borghetto d’Arroscia, Cervo, Dolceacqua, Dolcedo, Imperia, Pornassio, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, Sanremo, Vallecrosia al Mare, Vasia e Vessalico, nonché con il Presidente dell’Unione dei Comuni delle Valli Argentina Armea, appositi Patti per la l’attuazione della sicurezza urbana che individuano nella videosorveglianza uno degli obiettivi prioritari per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

I progetti, già approvati in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, saranno ora valutati da un’apposita Commissione istituita presso il Dipartimento della P.S. che procederà, secondo criteri definiti con apposito decreto interministeriale, alla definizione di una graduatoria e alla conseguente erogazione delle risorse individuate, consistenti, per l’esercizio finanziario relativo all’anno 2025, in complessivi 19 milioni di euro.