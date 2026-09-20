Porto Vecchio, il tunnel sale a quattro metri. Parcheggio separato e nuovo assetto per i pescatori

Sanremo. Il tunnel di via Nino Bixio prende forma. Dopo mesi di confronto sull’altezza della galleria e dopo l’ultima presentazione del progetto in fase avanzata di definizione, i tecnici di Porto di Sanremo Srl-Reuben Brothers hanno messo sul tavolo una soluzione che modifica in maniera significativa l’impostazione precedente, soprattutto nel rapporto tra la nuova viabilità sotterranea e il grande parcheggio interrato.

È uno dei passaggi più delicati dell’intero restyling del Porto Vecchio, il cui valore economico continua nel frattempo a crescere e si attesta ormai intorno ai 110 milioni di euro. Un project financing che punta a ridisegnare il fronte mare sanremese e che, prima di arrivare alla conferenza dei servizi, deve ancora superare approfondimenti progettuali e verifiche tecniche.

Il punto di partenza è la scelta ormai maturata sull’altezza. I cinque metri, soluzione sulla quale una parte della maggioranza aveva insistito per consentire anche il passaggio dei mezzi pesanti, sono stati abbandonati. La configurazione illustrata al sindaco Alessandro Mager prevede un’altezza di circa quattro metri, compromesso tra la precedente ipotesi minima di 3,50 e l’obiettivo dei cinque metri. Secondo quanto spiegato dai progettisti, la sagoma dovrebbe consentire il transito, oltre che delle automobili, anche di furgoni e mezzi del trasporto pubblico come gli autobus compatibili della Riviera Trasporti. Resterebbero invece fuori i camion di maggiori dimensioni.

Ma è osservando il tracciato che emerge la principale novità. L’ingresso del tunnel è previsto sul lato di ponente, poco prima dell’istituto Mater, mentre l’uscita avverrebbe in rettilineo direttamente su via Nino Bixio prima del ponte sul torrente San Francesco. L’obiettivo dichiarato è evitare la demolizione dell’attuale impalcato realizzato nell’ambito della sistemazione idraulica del corso d’acqua. La galleria correrebbe a due corsie il più possibile rettilinea sotto il fronte portuale, separandosi completamente dalla viabilità di accesso al parcheggio.

Ed è proprio qui che il progetto cambia rispetto alle versioni precedenti. Il parcheggio interrato non utilizzerà il tunnel come sistema di entrata e uscita. Avrà invece un accesso autonomo attraverso il sottopasso della Croce Rossa. La scelta, secondo la descrizione tecnica fornita, serve a evitare interferenze tra i flussi e nasce anche dalla difficoltà di ricavare lo spazio necessario per realizzare una doppia rampa in concomitanza dell’ingresso al sottopasso all’altezza della Mater. Tunnel e autorimessa diventano così due infrastrutture distinte: il primo destinato alla viabilità di attraversamento, la seconda dotata di un proprio ingresso e di una propria uscita.

Rimane da risolvere un nodo viabilistico nella zona di corso Trento Trieste. Il problema riguarda i veicoli provenienti dalla direttrice del Morgana e diretti verso il Porto Vecchio: una riconnessione su via Nino Bixio nella zona dell’immobile che ospita Confartigianato comporterebbe, secondo quanto emerso negli approfondimenti progettuali, due attraversamenti a raso della pista ciclabile e la necessità di regolare l’innesto con un impianto semaforico. Tra le soluzioni ancora da valutare c’è quindi una modifica della circolazione nel tratto di corso Trento Trieste compreso tra il Morgana e il Porto Vecchio.

È la geometria delle rampe a rappresentare uno degli aspetti sui quali si concentreranno inevitabilmente le verifiche della conferenza dei servizi. Portare il tunnel dai 3,50 metri inizialmente studiati a circa quattro metri significa infatti scendere maggiormente di quota e, di conseguenza, dover recuperare quel dislivello negli spazi disponibili per ingresso e uscita.

Un termine di paragone, pur con tutte le differenze tra opere che sorgono in contesti completamente diversi, viene indicato da chi segue il dossier nel sottopasso del Serravalle Outlet: un’infrastruttura con un’altezza indicata in 3,50 metri e rampe nell’ordine dei 44 metri. Il raffronto serve soprattutto a rendere evidente la questione geometrica. Sul Porto Vecchio c’è chi sostiene che raggiungere i quattro metri negli spazi disponibili possa rendere particolarmente complessa l’autorizzazione e la realizzazione dell’infrastruttura, oltre ad aumentarne l’impatto sull’area portuale. Si tratta, allo stato, di rilievi critici e non di una bocciatura tecnica: saranno gli elaborati definitivi e le successive valutazioni degli enti competenti a stabilire se la soluzione proposta rispetti tutti i parametri necessari.

Parallelamente, Porto di Sanremo sostiene di avere trovato la quadra anche su un altro fronte che aveva generato forti resistenze: la salvaguardia degli operatori storici dello specchio acqueo. La nuova disposizione è stata studiata sulle effettive dimensioni delle imbarcazioni. Le barche delle associazioni sarebbero state ricollocate una per una, verificandone puntualmente gli ingombri, con l’obiettivo di garantire a ciascun operatore uno spazio compatibile con quello necessario alla propria attività.

È un lavoro di precisione che prova a rispondere anche alle osservazioni formulate negli anni da Yacht Club, Canottieri e altre realtà del porto come i pescatori dilettanti. Già nel 2024 le associazioni sportive avevano sollevato una serie di criticità sulla precedente configurazione, dalla sicurezza delle manovre alla collocazione dei magazzini della pesca fino all’impatto delle opere previste sul molo.

La nuova sistemazione dello specchio acqueo, insieme alla ricollocazione della piccola e grande pesca e alla tutela delle associazioni, rappresenta quindi l’altra metà del lavoro di revisione. A terra, invece, la partita più complessa rimane quella del tunnel. Ed è sui quattro metri che si giocherà uno dei passaggi tecnici più importanti della prossima conferenza dei servizi. Per l’amministrazione la soluzione amplia sensibilmente l’utilità della galleria rispetto alla sagoma da 3,50 metri senza arrivare all’impraticabile ipotesi dei cinque. Per i progettisti resta ora da dimostrare, carte alla mano, che quella profondità possa essere raggiunta garantendo pendenze, raccordi, sicurezza e compatibilità con il contesto.

Perché il tunnel, più ancora delle nuove banchine e del parcheggio, rimane il vero ago della bilancia del project: l’opera dalla quale dipende la possibilità di spostare una parte consistente della circolazione sotto terra e trasformare la superficie del Porto Vecchio in quel nuovo fronte urbano sul mare che rappresenta, fin dall’origine, la promessa principale dell’intervento.