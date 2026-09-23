Porto turistico di Imperia, gara entro il 31 ottobre e lavori in sei anni: scontro in consiglio comunale

Imperia. Il porto turistico di Imperia si avvicina alla gara pubblica per l’affidamento della gestione e il completamento delle opere e la delibera che definisce i nuovi indirizzi a Marina di Imperia srl accende lo scontro in consiglio comunale. Il provvedimento prevede una concessione di 65 anni, la conclusione degli interventi entro sei e l’avvio del bando entro il 31 ottobre 2026. L’opposizione contesta le conseguenze economiche e urbanistiche dell’operazione, mentre la maggioranza difende il percorso individuato dall’amministrazione per portare a termine un’infrastruttura rimasta incompiuta.

A illustrare il provvedimento è il sindaco Claudio Scajola. «Con questa deliberazione vengono impartiti nuovi indirizzi a Marina di Imperia per procedere, previa gara pubblica, al conferimento a terzi della gestione del porto di Porto Maurizio». Dall’affidamento resteranno esclusi i posti barca riservati alla nautica sociale alla calata Anselmi e le banchine Medaglie d’Oro, che rimarranno in capo alla società pubblica. Quest’ultima conserverà la responsabilità complessiva dello scalo, svolgendo direttamente le attività di ormeggio ed esercitando la vigilanza sul soggetto aggiudicatario. Il primo cittadino richiama il parere favorevole espresso dalla Corte dei conti sulla compatibilità dell’operazione con il modello in house e definisce la delibera «l’approdo di un percorso rigoroso, improntato alla trasparenza e alla massima pubblicità, per esprimere le potenzialità del nostro porto».

La procedura aperta di rilevanza comunitaria dovrà prevedere offerte comprensive della gestione e della realizzazione delle opere a terra. Saranno escluse le proposte che non contemplino gli interventi previsti dal progetto. Agli operatori interessati verranno richieste garanzie economiche, mentre apposite clausole dovranno assicurare alla partecipata flussi di cassa adeguati allo svolgimento dei propri compiti. È prevista anche la costituzione di un sistema di alta vigilanza. Tra le condizioni figura l’assorbimento del personale dipendente alle medesime condizioni economiche. Il futuro gestore dovrà occuparsi anche della promozione dello scalo, attraverso iniziative ed eventi aperti al pubblico. Per il mancato rispetto dei tempi di realizzazione saranno stabilite penali.

Resta da definire il nuovo piano economico-finanziario, che Marina di Imperia dovrà formulare entro dieci giorni dalla delibera per attestare la sostenibilità dell’operazione. Il documento tornerà all’esame dell’assemblea cittadina. «Anche se non è una competenza del consiglio, riteniamo giusto che venga discusso», precisa Scajola.

Proprio l’assenza del Pef nella fase di definizione degli indirizzi alimenta le perplessità della minoranza, già emerse durante l’esame in commissione. Il consigliere Luciano Zarbano contesta la scelta di procedere senza conoscere preventivamente il quadro economico: «Possiamo affidare a un unico operatore oltre 700 posti barca senza conoscere il Pef? Un solo operatore, diritti su beni e posti barca e modifiche progettuali. Un piano economico-finanziario sarebbe servito a valutare le alternative prima di sceglierne una».

Lucio Sardi, di Alleanza Verdi e Sinistra, ripercorre le vicende che hanno accompagnato il porto turistico, dalla concessione originaria fino alle decisioni attuali. La sua critica riguarda soprattutto la durata dell’affidamento e il peso della componente edilizia. «Alla fine faremo un quartiere residenziale nel nulla, senza sapere quale attrattiva possa avere. E per 65 anni non potremo cambiare niente», sostiene. Per Sardi, la scelta comporta una responsabilità destinata a ricadere sulle future amministrazioni: «Rischiamo di schiantarci se va male e di non portare nulla alla città se va bene».

A contestare le ricadute sul tessuto produttivo è Ivan Bracco, del Partito Democratico. «È una scelta che esclude le realtà locali, mortifica la cantieristica e consegna le chiavi dello scalo a un grande gruppo privato. State cedendo intere aree, chiedendo di vincolare il porto di Imperia per un periodo di 65 anni. Vincolate la città fino quasi alla fine del secolo». La conclusione è un invito a fermare il percorso: «Con altri colleghi non saremo complici di questo scempio, svendendo il nostro mare sull’altare del guadagno privato. Sarebbe opportuno che l’amministrazione si fermasse».

Sulla stessa linea critica interviene Deborah Bellotti (Pd), che chiede maggiori certezze sulle responsabilità finanziarie e sui poteri che resteranno alla società comunale. «Il controllo pubblico effettivo e la responsabilità economica sono punti che vanno chiariti. Questo progetto, così come è stato impostato, non ci ha mai convinto, ma non siamo gli unici a dirlo». La consigliera precisa che le contestazioni non nascono dalla volontà di lasciare incompiuta l’opera: «Più di chiunque altro vogliamo che Imperia vada a buon fine. Questa città ha già pagato abbastanza per un’opera rimasta a metà».

Il consigliere Landolfi richiama quindi le vicende del passato, attribuendo all’esponente del Pd responsabilità nelle difficoltà attraversate dallo scalo. «Il consigliere Bracco dovrebbe provare vergogna a parlare di porto turistico. Ricordo cosa fece con la sua scelta: questo porto ha imprese che persero decine di migliaia di euro, cagionando un danno d’immagine e storico per questa città. Sento parlare di questo porto da chi ha cercato di infangarlo».

Sul fronte della maggioranza, Daniele Ciccione, del gruppo Insieme con Scajola, richiama la complessità dell’iter amministrativo e la necessità di garantire continuità anche sotto il profilo occupazionale. «Il porto turistico è una delle sfide più grandi e riguarda il futuro della città. La proposta nasce da un percorso unico e complesso. Non si tratterà più soltanto di gestire il porto». Ciccione sottolinea l’importanza delle tutele per i lavoratori, anche nell’eventualità di un’interruzione anticipata del rapporto con il privato. «Il futuro del porto passa anche dalle persone che ci lavorano. Non possiamo parlare del futuro di un’infrastruttura senza pensare a chi la fa funzionare». L’attenzione si sposta quindi sugli spazi pubblici e sui servizi previsti dal progetto: «Il modo in cui saranno realizzati avrà un peso sulla città. Dobbiamo dare gli indirizzi per proseguire il completamento. È un altro passo verso il traguardo».

Matteo Fiorentino respinge l’accusa di svendita, distinguendo tra la cessione dell’infrastruttura e il modello gestionale individuato. «Abbiamo davanti passaggi fondamentali, ma siamo molto più vicini al risultato rispetto ad anni fa. Il porto non viene svenduto né tantomeno venduto, ma messo nelle condizioni di essere completato. Sono due concetti differenti». Per il consigliere, il pubblico deve definire gli obiettivi e individuare un soggetto con le competenze necessarie per raggiungerli. «Non possiamo pensare di realizzare il porto che idealmente preferiremmo, ma quello che può concretamente essere realizzato. Per troppo tempo è stato raccontato attraverso quello che non c’era. Credo sia il momento di vedere quello che può diventare».

Sulla necessità di superare lo stallo interviene anche Silvia Mameli: «Imperia non può permettersi di tenere il porto turistico fermo. Mettiamo nero su bianco una strada per farlo diventare quello che può e deve essere. Come maggioranza ci assumiamo la responsabilità di questa scelta: stiamo decidendo che direzione dare al futuro del porto e di Imperia».

Giuseppe Venuto insiste invece sulla natura dell’operazione e sulle modalità di finanziamento. «Mettiamo in sicurezza il porto, non svendendolo, ma attuando una concessione che è già nostra. Non cediamo il porto a nessuno. Consentiamo a Marina di Imperia di affidare a operatori specializzati il completamento e la gestione. Il comune non indebita i cittadini e chiede al mercato di investire su Imperia».

Giovanni Montanaro ricorda che «la maggior parte delle domande dei colleghi di minoranza sono state poste in commissione e i tecnici hanno già risposto», mentre Antonello Ranise definisce la pratica un passaggio nel percorso di rilancio dello scalo. «Vogliamo che Imperia abbia un porto per la città o vogliamo continuare a rimandare? Dopo averlo affossato una volta, vogliamo ancora mettere dubbi e cavalcarli, anche in modo scorretto? Lo chiedo a tutti noi e alle nostre coscienze».

Il confronto assume toni accesi anche con Luca Volpe, che si rivolge all’opposizione parlando di «una caccia alle streghe» e accusandola di aver «incendiato» il porto. Antonello Motosso critica a sua volta l’atteggiamento della minoranza durante la discussione, richiamando l’importanza della pratica.

A chiudere il dibattito è Scajola, che torna sulle divisioni emerse in aula e rivendica l’impegno assunto con gli elettori nel 2018. «La sintesi estrema è una sola ed è sempre la stessa: c’è chi vuole fare il porto turistico e uscire dalle secche in cui è stato infilato e chi vuole eliminare gli scheletri e ciò che è rimasto incompiuto ormai da 15 anni. Ci sono quelli a favore, e sono i cittadini che hanno scelto il sindaco Scajola e la sua amministrazione. Il completamento del porto è stato il primo tema di quelle elezioni e il motivo principale per cui mi sono candidato nel 2018».