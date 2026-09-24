Porto di Imperia, Bellotti (Pd): «Vogliamo che venga completato, ma il Comune non può restare con i rischi»

Imperia. «Sollevare dubbi sulle scelte dell’amministrazione non significa essere contrari al completamento del porto turistico di Porto Maurizio». A ribadirlo è la consigliera comunale del Pd Deborah Bellotti, intervenendo dopo il Consiglio comunale di ieri, nel quale la maggioranza ha approvato gli indirizzi per la futura gestione dell’approdo.

«Vogliamo che il porto venga completato, più di chiunque altro, perché questa città ha già pagato abbastanza per un’opera rimasta a metà – sostiene Bellotti –. Proprio per questo chiediamo come verrà completato e a carico di chi».

Al centro delle critiche c’è la scelta di affidare attraverso una gara quasi l’intero porto a un unico operatore privato. Secondo Bellotti, la delibera prevede che Marina di Imperia metta a gara «quasi tutto il porto: specchio acqueo, moli e lotti a terra». Alla società pubblica, partecipata al 100% dal Comune, resterebbero invece la nautica sociale, Calata Anselmi e la Banchina Medaglie d’Oro.

«A Marina di Imperia – afferma la consigliera – restano la parte del porto che rende meno, insieme alla titolarità della concessione e alla responsabilità economica dell’intera operazione». Da qui la preoccupazione per gli eventuali effetti sui conti pubblici: «Se la società va in perdita a causa del privato, quella perdita ricade sul bilancio comunale, cioè sui cittadini».

Bellotti pone quindi una questione relativa al ruolo futuro di Marina di Imperia. «La società ha avuto la concessione in affidamento diretto proprio perché è una società pubblica. Se la gestione passa quasi tutta a un privato, cosa resta del controllo pubblico?».

Nel suo intervento la consigliera richiama anche il parere della Corte dei Conti citato durante l’iter amministrativo. «La Corte dei Conti – spiega – ha posto condizioni precise: la società deve restare il centro direzionale dell’operazione, deve mantenerne la responsabilità unitaria e la scelta deve essere motivata sulla congruità economica e sugli equilibri della società».

Un altro punto contestato riguarda gli strumenti attraverso i quali il Comune dovrebbe esercitare il controllo sull’eventuale gestore privato. «Si è parlato di un ufficio di alta vigilanza e di obblighi di rendicontazione – prosegue Bellotti –, cioè di clausole di un contratto tutto da fare e, poi, da monitorare con estrema cautela».

La consigliera richiama inoltre quanto riferito in aula dal sindaco, secondo cui uno degli operatori avrebbe prospettato a Marina di Imperia il versamento di una consistente somma anticipata, lasciando alla società pubblica il compito di realizzare le opere a terra. «Il sindaco ha spiegato di aver rinunciato perché né la società né il Comune hanno la struttura per gestire cifre di questo genere. Eppure – osserva Bellotti – è questa stessa società che dovrà dirigere e controllare per decenni un grande operatore privato».

Altro tema sollevato dalla consigliera è quello degli eventuali maggiori ricavi generati dalla gestione. «In aula è stato detto che gli extra-profitti non esistono – afferma –. In poco tempo, a detta della stessa amministrazione, il mercato è cambiato al punto da rendere superato il piano sul quale si basava il progetto».

Secondo Bellotti, inoltre, la possibilità prevista dalla delibera di modificare il progetto dopo l’aggiudicazione potrebbe determinare scenari oggi non prevedibili. «La possibilità di extra-guadagni è concreta», sostiene. Il canone, invece, «anche se offerto al rialzo in gara, resta quello fissato in quella sede».

La consigliera evidenzia quindi l’assenza, a suo giudizio, di un meccanismo che colleghi il canone ai risultati economici della gestione: «Di un canone misto, con una parte legata ai ricavi che permetterebbe alla città di partecipare ai guadagni, non si è parlato. Quindi, se la gestione va male paga il Comune; se va meglio del previsto, i maggiori guadagni restano al privato».

Infine, Bellotti contesta il fatto che il Consiglio abbia approvato gli indirizzi senza avere a disposizione il piano economico-finanziario. «In aula il sindaco ha dichiarato che il Pef è già pronto e che è stato tenuto fuori dalla delibera. Il Consiglio ha quindi fissato indirizzi vincolanti senza poter vedere numeri che esistono già».