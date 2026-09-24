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Pomeriggi musicali a Ventimiglia con Auser Aps

24 settembre 2026 | 08:18
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di Redazione

Redazione

Pomeriggi musicali a Ventimiglia con Auser Aps

Ventimiglia. Musica, tradizioni e un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. È in programma oggi pomeriggio il secondo incontro promosso dall’Auser Aps Ventimiglia al Salone S. Agostino, pensato come occasione di socialità e condivisione, aperta a tutti, giovani e “diversamente giovani”.

Nel corso dell’appuntamento sarà offerto a ogni partecipante un barbagiua, specialità della tradizione ligure, per riscoprire anche attraverso il cibo i sapori e le usanze del territorio.

Non mancherà la musica, con l’esibizione di Walter Mattina, dei volontari Auser di Sanremo e di Angelo Leporanico, che accompagneranno il pubblico in un pomeriggio di canto e allegria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro e convivialità, contrastando la solitudine e offrendo ai partecipanti qualche ora di leggerezza e buonumore.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. L’invito degli organizzatori è a partecipare per condividere un pomeriggio in compagnia, tra musica, tradizioni e divertimento.