Pomeriggi musicali a Ventimiglia con Auser Aps

Ventimiglia. Musica, tradizioni e un pomeriggio all’insegna della spensieratezza. È in programma oggi pomeriggio il secondo incontro promosso dall’Auser Aps Ventimiglia al Salone S. Agostino, pensato come occasione di socialità e condivisione, aperta a tutti, giovani e “diversamente giovani”.

Nel corso dell’appuntamento sarà offerto a ogni partecipante un barbagiua, specialità della tradizione ligure, per riscoprire anche attraverso il cibo i sapori e le usanze del territorio.

Non mancherà la musica, con l’esibizione di Walter Mattina, dei volontari Auser di Sanremo e di Angelo Leporanico, che accompagneranno il pubblico in un pomeriggio di canto e allegria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro e convivialità, contrastando la solitudine e offrendo ai partecipanti qualche ora di leggerezza e buonumore.