Più fondi all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, il consiglio comunale vota bipartisan
L’ordine del giorno presentato nel parlamentino matuziano dal consigliere di opposizione Patrizia Badino (Forza Italia)
Sanremo. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo al centro di un ordine del giorno presentato nel parlamentino matuziano dal consigliere di opposizione Patrizia Badino (Forza Italia).
Quest’ultima chiede di trovare più finanziamenti per la fondazione, soprattutto in virtù di un’ottima stagione estiva. Finanziamenti che andrebbero intercettati tra pubblico – specialmente Regione Liguria – e privato, per valorizzare una delle istituzioni storiche più importanti della città dei fiori.
Il consigliere di minoranza Massimo Rossano propone di “trovare i denari” anche tra quanto destinato dal Casinò al Comune (circa 14 milioni). Nonchè nell’avanzo di bilancio oggi in discussione. Anche il consigliere di maggioranza, Giovanni Bestagno, è favorevole a trovare nuovi fondi per la sinfonica.
L’odg viene approvato con i voti favorevoli di tutto il consiglio.