Piscina di Imperia, la gestione passa alla Federazione italiana nuoto: riassorbiti i dipendenti

Imperia. La piscina comunale passa alla gestione della Federazione italiana nuoto, con il riassorbimento dei dipendenti a tempo indeterminato della precedente gestione e un progetto che punta ad aumentare la frequentazione dell’impianto, sviluppare l’attività agonistica e portare in città allenamenti delle rappresentative nazionali ed eventi sportivi. Un percorso preparato da quasi un anno tra il comune e la Fin, che applica già lo stesso modello in altre 15 città italiane. Il nuovo corso della struttura è stato presentato dal sindaco Claudio Scajola, dall’assessore allo sport Marcella Roggero e da Fabio Conti per la Federazione.

«Come comunità cittadina abbiamo investito molte risorse su questo impianto e sono ancora in fase di ultimazione ulteriori lavori – ha spiegato Scajola –. Ogni investimento realizzato dal pubblico ha bisogno di essere valorizzato e di produrre una crescita anche dal punto di vista agonistico». Il sindaco individua una doppia funzione per la struttura. «A cosa serve un impianto natatorio? Serve a chi vuole andare a nuotare e serve a chi vuole fare sport. Per questo c’era bisogno di ricercare la massima professionalità esistente. Il ringraziamento va alla Fin e ai suoi dirigenti, che sono venuti diverse volte a Imperia. Stiamo seguendo questa pratica da quasi un anno e abbiamo lavorato insieme intensamente. Essere uno dei pochi centri federali della Federazione italiana nuoto rappresenta un passaggio importante per una città delle nostre dimensioni».

L’altro obiettivo è sfruttare pienamente le potenzialità della piscina. «Dobbiamo valorizzare l’impianto affinché possa dare la massima resa possibile. E la resa si misura da quante persone lo frequentano e dai risultati che ottengono. Ci sono gli sportivi, ma anche le persone che frequentano la scuola nuoto o utilizzano la piscina per ragioni legate alla propria salute». In questa direzione si inserisce anche un possibile accordo con la Rari Nantes Savona, realtà di primo piano nel panorama nazionale della pallanuoto. Scajola ha riferito della disponibilità della società savonese a collaborare con Imperia attraverso un accordo di scambio. «La Rari Nantes Savona ha manifestato la volontà di stipulare con noi una collaborazione. Dovremo lavorare con la società sportiva e con l’assessorato per definire un accordo che potrebbe fare bene a tutto il movimento. Loro rappresentano una realtà importante a livello nazionale».

L’assessore Roggero ha ripercorso il lavoro che ha portato all’affidamento, dalla preparazione del disciplinare di gara ai passaggi necessari per definire il nuovo assetto. «Dalla scuola nuoto al fitness, fino ai collaboratori esterni della precedente gestione, sono stati avviati contatti e tutti sono stati in qualche modo coinvolti – ha spiegato l’assessore –. Non c’è mai stata la volontà di creare una cesura con quanto esisteva prima». Un progetto nel quale le società sportive locali continueranno ad avere un ruolo. «Non è una gara o una guerra tra federazione e società sportive. La federazione è la mamma delle società sportive. L’obiettivo è aumentare il numero degli iscritti e avvicinare sempre più persone alle discipline natatorie, partendo dallo sport di base e creando le condizioni per arrivare anche a livelli più alti».

A spiegare il modello della Fin è stato Fabio Conti. «Come Federazione italiana nuoto lo abbiamo già attivo in altre 15 città, tra cui Bologna, Verona, Milano, Trieste, Roma e Napoli. Parliamo di impianti di grandezza simile a quello di Imperia. Il mondo delle piscine è complicato. I costi energetici e tutte le problematiche connesse rendono sempre più difficile portare in equilibrio impianti di tale grandezza e importanza. Per questo la Federazione italiana nuoto scende al fianco dei comuni per diventare un partner istituzionale e costruire qualcosa di serio. Qui non c’è semplicemente un gestore, ma siamo partner. La commissione si riunirà periodicamente per analizzare eventuali criticità, avanzare proposte e programmare tutto ciò che riguarda la conduzione dell’impianto. È una strada che viene fatta spalla a spalla con il comune».