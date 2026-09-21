Pigna, il Coro Troubar Clair festeggia quarant’anni di musica con Les Choeurs du Mercantour

Pigna. Il Coro Troubar Clair festeggia quarant’anni di vita associativa con un concerto in piazza Castello, condividendo il palco con Les Choeurs du Mercantour, formazione francese proveniente dalla Val Vésubie e diretta da Richard Aguillario. L’appuntamento è per sabato 26 settembre alle ore 18.

L’evento, organizzato dal comune di Pigna con la collaborazione dell’Osteria Martini dello chef Federico Lanteri, propone un repertorio che spazia dal celebre Adiemus di Karl Jenkins a Baba Yetu, Padre nostro africano, passando per Fabrizio De André e Max Gazzè. A chiudere il concerto saranno i cori riuniti, che interpreteranno alcune melodie popolari elaborate da Bepi De Marzi.

Nato a Bordighera nel 1986 e attualmente diretto da Giacomo Perotto, il Troubar Clair ha fatto della musica corale un’occasione per coltivare il piacere di cantare insieme e l’impegno dell’ascolto reciproco.