Pian di Poma, prende forma la riqualificazione della zona in vista del nuovo Palazzetto dello Sport

Sanremo. Si è tenuto questa mattina, nelle sale di Palazzo Bellevue, un incontro preliminare per tracciare la rotta sulla riqualificazione dell’area di Pian di Poma. Un tavolo di lavoro strategico, convocato dall’amministrazione comunale, per coordinare gli interventi nella zona dedicata alle attività sportive, anche alla luce dell’arrivo del nuovo Palazzetto dello Sport, destinato a cambiare il volto sportivo e turistico della città.

Alla riunione ha preso parte il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, affiancato da una delegazione della giunta composta dall’assessore al Turismo e Sport Alessandro Sindoni, dall’assessore ai Lavori pubblici Massimo Donzella, e dall’assessore all’Ambiente Ester Moscato, oltre al consigliere Luca Marvaldi, ai tecnici e ai progettisti incaricati.

Al centro delle discussioni la pianificazione dei lavori che l’amministrazione intende realizzare tramite l’impiego di fondi pubblici. Il piano prevedrebbe una serie di interventi mirati: dall’idea di creare nuovi parcheggi – indispensabili per assorbire i flussi di utenti del futuro complesso sportivo – alla valorizzazione e al restyling delle aree verdi. Tra le zone interessate ne figurerebbe anche una attualmente in stato di abbandono che, a seguito di recenti verifiche e ricerche effettuate dagli uffici, è risultato essere a tutti gli effetti di proprietà del comune di Sanremo, aprendo così la strada a una sua completa rigenerazione.