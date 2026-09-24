Per la messa in sicurezza del territorio 1,3 milioni di euro

Approvato un progetto per i torrenti San Martino e Armea

Sanremo. Un importante intervento di messa in sicurezza del territorio è stato approvato oggi dalla giunta comunale. Nell’ambito dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2025, che nei mesi scorsi ha già interessato le scuole e gli impianti sportivi, grande attenzione è stata riposta anche nella sicurezza idraulica dei corsi d’acqua nei tratti tombinati.

La pratica odierna rientra nel piano complessivo da 1.280.000 euro per i torrenti San Martino e Armea. Il progetto, nato su impulso del sindaco Alessandro Mager, si è reso necessario per l’accumulo nell’alveo di materiale trasportato e depositato dalle piene, con un conseguente rischio idraulico in vista delle possibili piogge autunnali.

Il primo lotto, i cui lavori partiranno a metà del mese di ottobre, riguarderà in particolare il torrente San Martino nel tratto a valle della tombinatura di via Aurelia. L’intervento, con la rimozione di circa 650 metri cubi di materiale di sovralluvionamento e il successivo rimodellamento dell’alveo, partirà dalla foce per risalire verso monte. I lavori, che avranno una durata di 21 giorni, serviranno quindi a ripristinare il regolare deflusso delle acque e quindi l’efficienza idraulica del torrente.

Nei prossimi giorni saranno definiti gli altri due interventi che riguarderanno il torrente Armea e la separazione del materiale rimosso, la cui parte ritenuta idonea sarà utilizzata per il ripascimento del litorale.