“Passaggi di tempo”, cento anni di imprese raccontano come è cambiato il Ponente ligure

Della Pietra: «Non guardiamo soltanto al passato: abbiamo aziende che assumono e una buona prospettiva per il futuro»

Imperia. Cento anni di economia del Ponente ligure raccontati attraverso le imprese che ne hanno accompagnato e spesso anticipato i cambiamenti. Fotografie d’epoca, documenti, immagini e cimeli industriali costruiscono il percorso della mostra «Passaggi di tempo – Il cambiamento come motore dello sviluppo imprenditoriale del Ponente ligure», inaugurata all’Expo Salso nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di Confindustria Imperia.

L’esposizione, curata da Fabrizio Pepino di Autorivari, parte dal 1926 senza seguire una semplice successione cronologica. Il confronto tra ieri e presente attraversa i settori che hanno segnato la crescita della provincia: edilizia, floricoltura, industria olearia e agroalimentare, turismo, nautica, manifattura e tecnologia.

Dietro prodotti, stabilimenti e trasformazioni produttive emerge anche la storia delle persone. Imprenditori, famiglie e lavoratori compongono un racconto che restituisce l’evoluzione del territorio e il contributo delle aziende ai mutamenti economici e sociali dell’ultimo secolo.

«Il titolo significa non guardare soltanto al passato, ma capire anche quale possa essere il futuro e quali siano le prospettive», spiega il direttore di Confindustria Imperia Paolo Della Pietra. «Abbiamo voluto allestire questa mostra per dimostrare che nel passato ci sono state aziende molto importanti, ma che abbiamo anche un presente altrettanto significativo – prosegue –. Le nostre realtà operano in diversi comparti, dall’alimentare al chimico, dalla nautica all’industria, e i dati ci permettono di guardare avanti. Ci sono aziende che assumono e c’è una buona prospettiva per il futuro».