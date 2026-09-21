Parco eolico nell’Imperiese, Pd ligure: «Bucci dovrebbe smettere di scaricare su altri sue responsabilità»
«Se la Liguria è indietro sulle rinnovabili, guardi alle scelte della Regione che governa da anni»
Imperia. «Dalle esternazioni di Bucci sulle pale eoliche, più che al presidente della Liguria viene da pensare allo smemorato di Collegno. Oggi accusa la sinistra di impedire lo sviluppo dell’eolico e sostiene che la Liguria sia ultima nelle rinnovabili perché non vuole le pale. Peccato che i fatti raccontino esattamente il contrario. Dove esistono progetti che possono essere realizzati, come a Mele, la Regione non risponde e non li fa andare avanti: da oltre otto anni il sindaco e l’amministrazione comunale chiedono di poter realizzare una seconda pala eolica, vista la virtuosa e positiva esperienza avuta con la prima, senza ottenere lo sblocco dell’iter da parte della Regione. È questo il modello di sviluppo delle rinnovabili della Giunta Bucci?
E poi c’è l’altro caso, quello del parco eolico Monti Moro e Guardiabella, nell’Imperiese, con 32 pale alte oltre 200 metri. Lì la Regione guidata dal centrodestra si è allineata al no espresso dal territorio, dai sindaci e dal centrosinistra, riconoscendo l’incompatibilità del progetto con il contesto paesaggistico e l’impatto non tollerabile; perché i progetti devono essere condivisi con i territori e non calati dall’alto. Bucci dovrebbe smettere di scaricare sugli altri responsabilità che sono sue e della sua Giunta. Se la Liguria è indietro sulle rinnovabili, guardi alle scelte della Regione che governa da anni: nessun supporto regionale e stato dato per la realizzazione delle comunità energetiche finanziate dal PNRR e ha perso il finanziamento sull’idrogeno verde. Un piano energetico regionale, che si basa esclusivamente sull’iniziativa del privato senza adeguato sostegno e la necessaria regia da parte del pubblico, e nello specifico della Regione, è quindi destinato a fallire. Bucci si guardi in casa prima di guardare fuori dalla finestra e accusare comuni e centrosinistra, eviterebbe l’ennesima brutta figura”, dichiarano i consiglieri regionali Katia Piccardo, vicecapogruppo Pd in Regione, Davide Natale ed Enrico Ioculano.