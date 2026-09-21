Parco eolico nell’Imperiese, Pd ligure: «Bucci dovrebbe smettere di scaricare su altri sue responsabilità»

Imperia . «Dalle esternazioni di Bucci sulle pale eoliche, più che al presidente della Liguria viene da pensare allo smemorato di Collegno. Oggi accusa la sinistra di impedire lo sviluppo dell’eolico e sostiene che la Liguria sia ultima nelle rinnovabili perché non vuole le pale. Peccato che i fatti raccontino esattamente il contrario. Dove esistono progetti che possono essere realizzati, come a Mele, la Regione non risponde e non li fa andare avanti: da oltre otto anni il sindaco e l’amministrazione comunale chiedono di poter realizzare una seconda pala eolica, vista la virtuosa e positiva esperienza avuta con la prima, senza ottenere lo sblocco dell’iter da parte della Regione. È questo il modello di sviluppo delle rinnovabili della Giunta Bucci?

E poi c’è l’altro caso, quello del parco eolico Monti Moro e Guardiabella, nell’Imperiese, con 32 pale alte oltre 200 metri. Lì la Regione guidata dal centrodestra si è allineata al no espresso dal territorio, dai sindaci e dal centrosinistra, riconoscendo l’incompatibilità del progetto con il contesto paesaggistico e l’impatto non tollerabile; perché i progetti devono essere condivisi con i territori e non calati dall’alto. Bucci dovrebbe smettere di scaricare sugli altri responsabilità che sono sue e della sua Giunta. Se la Liguria è indietro sulle rinnovabili, guardi alle scelte della Regione che governa da anni: nessun supporto regionale e stato dato per la realizzazione delle comunità energetiche finanziate dal PNRR e ha perso il finanziamento sull’idrogeno verde. Un piano energetico regionale, che si basa esclusivamente sull’iniziativa del privato senza adeguato sostegno e la necessaria regia da parte del pubblico, e nello specifico della Regione, è quindi destinato a fallire. Bucci si guardi in casa prima di guardare fuori dalla finestra e accusare comuni e centrosinistra, eviterebbe l’ennesima brutta figura”, dichiarano i consiglieri regionali Katia Piccardo, vicecapogruppo Pd in Regione, Davide Natale ed Enrico Ioculano.