Paralisi autostrade e treni nel Ponente Ligure, da Palazzo Bellevue un grido d’allarme unanime

Comune, Tavolo del Turismo e del Commercio, associazioni di categoria, e case discografiche compatti contro il caos viabilità: «Siamo isolati, servono programmazione e la sospensione dei cantieri per il Festival»

Sanremo. Più che un semplice incontro istituzionale, quello che si è tenuto oggi nella sala giunta di Palazzo Bellevue è stato un vero e proprio grido d’allarme. Attorno allo stesso tavolo si sono ritrovati, infatti, l’amministrazione comunale di Sanremo – nelle persone dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e dell’assessore alle Attività produttive Silvana Ormea – il Tavolo del Turismo e del Commercio, le associazioni di categoria, Cna, Assohotel, i rappresentanti dei lavoratori, e i vertici dell’industria musicale italiana. L’obiettivo è uno solo: denunciare una situazione autostradale (e ferroviaria) insostenibile, che sta soffocando l’economia locale e compromettendo gravemente l’immagine turistica del Ponente Ligure.

A dare voce a tale argomento è stato l’assessore Sindoni, il quale ha letto un comunicato formulato a nome dell’intera categoria.

«Il problema della viabilità nel Ponente Ligure riguarda ormai contemporaneamente tutte le principali direttrici di accesso al territorio» ha esordito Sindoni. «I cantieri e le code chilometriche sulla A10, le difficoltà lungo l’Aurelia, la situazione irrisolta del Colle di Tenda, e le interminabili attese che, soprattutto nei fine settimana, si registrano al casello di Ventimiglia, provocano enormi disagi a tutti, anche ai numerosi turisti provenienti dalla vicina Francia. A questo quadro si aggiunge la chiusura totale del tunnel del Tenda dal 21 settembre al 29 ottobre, proprio in un periodo dell’anno in cui il Ponente continua a registrare importanti flussi.»

L’assessore ha poi sottolineato il paradosso di un territorio che, pur avendo investito con successo sulla destagionalizzazione e sulla campagna di marketing, si ritrova penalizzato e irraggiungibile: «Non chiediamo di fermare i lavori necessari per la sicurezza, chiediamo programmazione, tempi certi e rispetto. Chiediamo ai concessionari autostradali e agli enti competenti impegni concreti: un cronoprogramma chiaro, la pianificazione dei cantieri nelle ore notturne laddove possibile, e la sospensione dei lavori durante la settimana del Festival di Sanremo. Inoltre, riteniamo doverosa una campagna straordinaria di promozione del territorio a carico dei concessionari, a titolo di ristoro per i danni economici e d’immagine subiti.»

Sindoni, a seguire, ha posto l’accento anche sui limiti del trasporto ferroviario e sulle distanze dall’aeroporto di Genova, rimarcando come, fortunatamente, la vicinanza con lo scalo di Nizza rappresenti l’unica vera ancora di salvezza per i flussi internazionali.

Alla riunione sono intervenuti in collegamento anche i vertici del settore discografico: Dario Giovannini, nuovo direttore di PMI (in sostituzione di Mario Limongelli), ed Enzo Mazza, presidente di FIMI. Entrambi hanno espresso forte preoccupazione per la logistica legata al Festival di Sanremo, supportando con fermezza la richiesta di stop ai cantieri autostradali durante i giorni della manifestazione sanremese.

Gli interventi dei presenti, successivamente, hanno tracciato un quadro drammatico del tessuto economico locale.

«Il peggior nemico del turismo è non avere vie di comunicazione. Ci salviamo grazie all’aeroporto di Nizza e al nostro piano marketing, ma servono collegamenti efficienti. Durante il Covid ci si lamentava dei cantieri vuoti; oggi siamo nel 2026 e la situazione è identica: cantieri aperti con lavori spesso a rilento o fermi», ha affermato il presidente di Federalberghi Silvio Di Michele.

Marco Benedetti, amministratore DMO Riviera dei Fiori, ha aggiunto: «Si tratta di un problema che si trova sotto gli occhi di tutti ogni giorno, sia per noi sia per i turisti. I lavori vanno fatti, ma si può attenuare il disagio con una programmazione migliore. Per risolvere del tutto il problema occorrono investimenti importanti, e ne siamo consapevoli, ma adesso c’è un’emergenza, che può essere risolta solo con buona volontà e rispetto per chi lavora».

Barbara Biale, Confartigianato Imperia, ha continuato: «È una situazione inaccettabile. Il silenzio delle società autostradali è grave, anche per quanto riguarda la situazione degli autotrasportatori della nostra provincia che non ricevono ristori. Per ciò che concerne la questione viabilità, invece, ci sono dati che dimostrano come molte persone stiano vendendo le seconde case perché rinunciano a raggiungere la nostra provincia».

Andrea Di Baldassarre, presidente Confcommercio, ha affermato quanto segue: «Siamo letteralmente isolati. Molti turisti evitano persino la gita del fine settimana per paura delle code».

«Servirebbe più peso politico anche da parte della Regione. Il casello di Ventimiglia è un disastro che lede l’immagine di tutto il territorio.», ha sottolineato il presidente di Federturismo Christian Feliciotto.

«I turisti francesi ci salvano, ma il danno economico e d’immagine è evidente. È un problema che coinvolge tutti, serve continuità nelle soluzioni.», hanno affermato Cora Lagorio, proprietaria dell’ Hotel Europa, e Alessandro Materazzi, direttore del Miramare.