Paolo e Barbara, l’anima stellata del Ponente ligure

A Sanremo la cucina di Paolo Masieri racconta orti, mare e tradizione con eleganza, tecnica e una profonda identità contadina

Sanremo. Da oltre trent’anni Paolo Masieri rappresenta una delle firme più autorevoli della cucina del Ponente ligure. Nel suo ristorante di Sanremo, elegante e raccolto, porta avanti una visione gastronomica personale e coerente, che ha valso all’insegna lo storico riconoscimento della stella Michelin fin dal 1992. Ama definirsi “cuoco-contadino”, un’espressione che racconta perfettamente il suo modo di intendere la tavola: concreto, legato alla terra, ma capace di trasformare ingredienti semplici in creazioni raffinate e contemporanee.

Nei terreni di Ospedaletti e Castelvittorio coltiva direttamente ortaggi, olive e vigne, prodotti che diventano protagonisti del menu insieme al pescato del Mar Ligure. Anche pane e focacce vengono preparati in casa con farine antiche, in un lavoro quotidiano che unisce memoria rurale, ricerca e attenzione assoluta alla materia prima.

Accanto a Paolo lavora il figlio Lorenzo, presenza ormai fondamentale in cucina, mentre in sala Barbara accompagna gli ospiti con discrezione ed esperienza, guidandoli nei giusti abbinamenti tra calici e portate. Il risultato è un’esperienza gastronomica armoniosa e mai ostentata, dove tecnica e gusto restano sempre al servizio del prodotto.

I percorsi degustazione “Orto, mare e terra” e “Mare” propongono rispettivamente sette portate a 120 euro oppure undici portate a 145 euro, in un viaggio che attraversa i sapori più autentici del territorio. Tra le proposte simbolo spiccano il polpo di scogliera glassato con fagioli dell’orto, i pansotti al nero di seppia con carciofi e gli straordinari spaghettini Verrigni ai ricci di mare e scalogno selvatico, esempio perfetto di equilibrio tra intensità marina ed eleganza.

Nei secondi emergono tecnica e sensibilità contemporanea: dalla palamita in tataki con riso Vialone Nano e funghi al merluzzo alla “Baücôgna” in oliocottura, fino alle lumache della Val Nervia profumate alle erbe aromatiche. Anche i dessert mantengono la stessa linea di ricerca e territorialità, come il gelato all’olio extravergine con crema di mandarini oppure il delicato incontro tra pera, pistacchio e melograno.

Alla carta non mancano i grandi classici del locale, tra cui la zuppa di pesce del Ponente, i gamberi di Sanremo fiammeggiati all’Islay Whisky e le celebri crudité di mare, preparazioni che negli anni hanno contribuito a costruire la solida reputazione del locale.

Nel cuore di Sanremo, il ristorante Paolo e Barbara si conferma così un indirizzo imprescindibile per chi cerca una cucina capace di coniugare radici contadine, sensibilità contemporanea e alta gastronomia.

l Ristorante Paolo & Barbara, si trova a Sanremo in via Roma 47

Per prenotazioni telefonare ai numeri tel. +390184531653 – +393356388433