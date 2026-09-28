Padre e figlio in trasferta a Sanremo per derubare gli anziani: arrestati dalla Polizia

Sanremo. Padre e figlio, di 53 e 21 anni, entrambi campani e con precedenti specifici, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Sanremo con l’accusa di aver derubato due anziani dopo essersi finti appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due entravano nelle abitazioni con il pretesto di dover controllare gioielli e denaro, sostenendo che potessero essere collegati a una precedente rapina. Una volta conquistata la fiducia delle vittime, approfittavano di un momento di distrazione per impossessarsi dei preziosi e del contante.

L’indagine è partita dopo il furto ai danni di un’anziana sanremese. La Squadra Mobile di Imperia e la Sezione di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Sanremo hanno individuato l’auto utilizzata dai presunti autori. Il giorno successivo, mentre erano in corso le ricerche, al 112 sono arrivate nuove segnalazioni relative a tentativi di truffa con lo stesso modus operandi.

L’autovettura è stata intercettata nel centro di Sanremo. A bordo c’erano i due, apparsi in stato di agitazione. La perquisizione ha permesso di trovare un cofanetto con numerosi monili in oro e una consistente somma di denaro.

I due avrebbero ammesso di aver appena derubato un anziano sanremese. La vittima ha confermato di aver subito poco prima un furto in casa. Anche in questo caso, uno dei due si sarebbe presentato come appartenente alle Forze dell’Ordine, riuscendo a farsi consegnare gioielli e contanti.

La successiva perquisizione nel B&b dove padre e figlio alloggiavano ha consentito di recuperare altri preziosi, riconosciuti dall’anziana vittima del primo episodio.

I due sono stati arrestati per furto aggravato in relazione al colpo ai danni dell’anziano e denunciati per il precedente furto. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto l’obbligo di dimora nei comuni di residenza e di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il Questore ha inoltre emesso nei loro confronti un foglio di via con divieto di ritorno a Sanremo per quattro anni.