Osteria del Rododendro: il cuore autentico della Cucina Bianca tra le montagne dell’entroterra ligure

Montegrosso Pian Latte. Ci sono luoghi che raccontano un territorio prima ancora di servire il primo piatto. L’Osteria del Rododendro è uno di questi. Si trova nell’entroterra di Imperia, lungo la celebre Strada della Cucina Bianca, un itinerario gastronomico che attraversa le valli delle Alpi Liguri e racconta la tradizione dei pastori attraverso ingredienti semplici e preziosi: latte, formaggi, patate, porri, aglio e prodotti della montagna.

Ad accogliere gli ospiti è una splendida casa in pietra sapientemente restaurata, dove la cuoca e titolare Barbara Cordeglio propone una cucina che affonda le radici nella memoria contadina senza rinunciare alla cura dei dettagli. Qui il territorio è il vero protagonista e ogni piatto racconta una storia fatta di stagioni, pascoli e tradizioni tramandate nel tempo. L’esperienza si esprime al meglio nel menù degustazione a partire da 35 euro, un percorso sorprendentemente ricco che comprende sei antipasti, due primi, tre secondi e il dolce. Il viaggio inizia con una serie di assaggi che rappresentano l’anima della cucina ligure dell’entroterra: la schiacciata di trombette, l’insalata russa, il cappon magro, il coniglio croccante, il vitello tonnato e la tradizionale crema aiè.

Tra i primi arrivano in tavola le celebri Raviore De.Co., preparate con erbe crude e condite con olio extravergine d’oliva, autentico simbolo della valle, seguite dagli gnocchi di patate al ragù di coniglio.

I secondi piatti continuano il racconto della tradizione. La cima alla genovese, farcita con verdure, uova e formaggio, rappresenta uno dei grandi classici della cucina ligure, mentre il magatello all’Ormeasco, profumato con timo e bacche di ginepro, esalta uno dei vini simbolo del territorio. Completa il percorso una degustazione di formaggi d’alpeggio accompagnati da confettura di fichi.

La chiusura è affidata a dolci che richiamano i sapori di una volta, come la bavarese alla menta e cioccolato fondente e il budino della nonna.

A rendere ancora più piacevole l’esperienza contribuiscono il pane e l’olio extravergine prodotti direttamente dalla casa e una piccola tradizione che conquista gli ospiti a fine pasto: i digestivi artigianali preparati dall’osteria, tra cui Lamponcino, Genzianella e Arquebuse.

La carta dei vini privilegia le etichette del territorio, con una particolare attenzione all’Ormeasco, proposto con ricarichi corretti e una selezione pensata per accompagnare al meglio i sapori della cucina locale. L’Osteria del Rododendro è uno di quei luoghi dove la cucina non segue le mode ma custodisce l’identità di una valle. Una tappa imprescindibile per chi desidera scoprire l’anima più autentica dell’entroterra ligure attraverso i suoi sapori.

Osteria del Rododendro, inserita fra i Ristoranti della Tavolozza, si trova a Montegrosso Pian Latte in via IV Novembre. n 4 Telefono: 0183752530