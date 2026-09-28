“Oltre la Scuola”, gli studenti del Liceo Linguistico Amoretti tornano in azienda per dieci giorni

Conclusa la seconda fase del progetto di Formazione Scuola-Lavoro: coinvolti gli studenti delle classi 4A e 5A in strutture turistico-alberghiere e agenzie di viaggio del territorio

Imperia. Dieci giorni fuori dalle aule per confrontarsi nuovamente con il mondo del lavoro e mettere alla prova sul campo le competenze acquisite. Si è conclusa nei giorni scorsi la seconda fase di “Oltre la Scuola”, il progetto di Formazione Scuola-Lavoro promosso dal Liceo Amoretti e Artistico di Imperia e coordinato dalla professoressa Mirian Garibaldi, docente di Inglese del Liceo Linguistico.

Dopo la prima esperienza svolta nei mesi di marzo e aprile, il progetto è ripartito a settembre coinvolgendo gli stessi studenti delle classi 4A e 5A del Liceo Linguistico, impegnati per altri dieci giorni presso diverse strutture turistico-alberghiere e agenzie di viaggio del territorio.

La scelta di svolgere questa seconda fase in un periodo caratterizzato da un’intensa attività turistica ha consentito agli studenti di confrontarsi con ritmi e situazioni lavorative differenti, questa volta potendo contare anche sulla maggiore consapevolezza e sulle competenze maturate durante la precedente esperienza. I ragazzi hanno osservato da vicino l’organizzazione delle strutture e, dove possibile, sperimentato direttamente alcune delle attività quotidiane.

«Il valore di questa esperienza sta anche nell’aver messo i ragazzi di fronte a situazioni reali, non sempre prevedibili, nelle quali hanno dovuto imparare ad adattarsi, a mettersi in gioco e a confrontarsi con persone e contesti nuovi – sottolinea la professoressa Garibaldi –. È proprio questo uno degli aspetti fondamentali e necessari perché la Formazione scuola lavoro possa avere una ricaduta proficua sugli studenti e il loro futuro».

Numerose le realtà del territorio che hanno aperto le proprie porte agli studenti. A Imperia hanno collaborato gli hotel Corallo, Croce di Malta, Ariston e Kristina, l’agenzia Ponente Viaggi e la palestra Mondo Vertigine. A Diano Marina hanno partecipato, tra gli altri, Villa Igea, Hotel Diano Marina, Tina, Paradiso, Villa Gioiosa, Moresco, Diana Majestic, Virginia, Caravelle, Metropol, Ulivo, Sasso, La Baia, Splendid e Delle Mimose, oltre all’agenzia Diana Tours.

Il progetto ha coinvolto inoltre diverse strutture di San Bartolomeo al Mare – Adrimer, Villa San Giuseppe, Delle Rose, Bellavista e Bergamo Mare – e altre realtà indicate dalla scuola, tra cui Mayola ed Europa, fino all’Hotel Moresco di Andora.

La scuola ha voluto ringraziare le strutture che hanno messo a disposizione tempo, competenze e professionalità, accompagnando gli studenti durante il percorso. Una collaborazione che ha permesso di creare un collegamento concreto tra scuola e territorio e di far conoscere ai ragazzi più da vicino le diverse professionalità del settore turistico.