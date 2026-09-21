Olimpia Taggia Sanremo conquista l’accesso al campionato Under 15 Gold
Ha superato il girone di qualificazione imponendosi nel derby contro il Blue Basket Ponente e nella trasferta contro il Futura Genova
Sanremo. Fine settimana di risultati positivi per il settore giovanile dell’Olimpia Basket Taggia Sanremo, che ha guadagnato la qualificazione al campionato Under 15 Gold, la massima categoria regionale di categoria per la Liguria.
La squadra allenata da coach Vitale ha chiuso al primo posto il triangolare di spareggio, vincendo entrambe le partite disputate nel corso della settimana.
Il percorso di qualificazione si è aperto mercoledì 18 settembre alla Palestra Ruffini di Taggia, dove l’Olimpia ha affrontato il Blue Basket Ponente (Diano Marina) nel derby territoriale, terminato con il punteggio di 65-48.
IL TABELLINO
- OLIMPIA BASKET 65 – BLUE BK PONENTE 48
- Olimpia Basket: Naso 4, Di Stefano 19, Casella, Puglia 14, Rama, Lorenzi, Matarese, Gorgone 3, Borro, Laura 9, Ravasio (cap) 16, Bianchi. All.: Vitale.
Il passaggio del turno è stato completato domenica 20 settembre a Genova contro il Futura Genova. La formazione ospite ha chiuso l’incontro sul 78-40, assicurandosi la prima posizione nel girone B delle qualificazioni.
«Abbiamo ottenuto l’accesso al campionato U15 Gold con due buone prestazioni» ha dichiarato coach Vitale al termine delle gare. «La squadra ha mostrato un buon livello di gioco in questa fase preliminare. Attendiamo ora la pubblicazione dei calendari ufficiali per iniziare il campionato».
IL TABELLINO
- FUTURA GENOVA 40 – OLIMPIA BASKET 78
- Olimpia Basket: Naso 2, Di Stefano 7, Casella S. 2, Puglia 21, Rama 5, Matarese D. 2, Gorgone 6, Borro 2, Laura 19, Ravasio (cap) 12, Bianchi. All.: Vitale (2° all. Casella D.).
L’approdo nella categoria Gold rappresenta il livello più alto previsto dal comitato regionale per la fascia Under 15. Il risultato conferma il percorso del gruppo, già attivo nei campionati territoriali scorsi, e inserisce la squadra tra le partecipanti ai tornei di vertice della stagione.