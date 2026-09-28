Nuovo statuto per i consigli parrocchiali degli affari economici, il vescovo Suetta fissa regole e durata

Incarichi incompatibili con il mandato parlamentare, con incarichi nelle Regioni e negli altri enti locali e territoriali

Sanremo. Cambiano composizione, durata e regole di funzionamento dei consigli parrocchiali per gli affari economici della diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Il vescovo Antonio Suetta ha promulgato il nuovo statuto dei CPAE, che entrerà in applicazione dal 1° ottobre 2026. I consigli attualmente in carica cesseranno il 30 settembre e dovranno quindi essere rinnovati.

Il CPAE viene definito come un organismo di partecipazione nel quale alcuni fedeli laici collaborano con il parroco nell’amministrazione dei beni della parrocchia, nel rispetto del diritto universale e particolare. È presieduto dal parroco e mantiene carattere consultivo. Tra i suoi compiti figurano il controllo sulla regolare tenuta dei registri contabili, sull’adempimento degli obblighi fiscali e sulla cassa parrocchiale, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo, che dovrà essere presentato all’ufficio amministrativo diocesano entro il 31 marzo di ogni anno. Nuovo Statuto CPAE

Il consiglio dovrà inoltre proporre iniziative per sensibilizzare i fedeli al sostegno delle necessità della parrocchia, della Chiesa diocesana e della Chiesa universale ed esprimere il proprio parere sugli atti di straordinaria amministrazione che modificano il patrimonio o comportano maggiori responsabilità economiche.

Lo statuto stabilisce anche la composizione dell’organismo: ne fanno parte il parroco, un vicario parrocchiale, dove presente, e tre o cinque membri scelti dallo stesso parroco in base al numero degli abitanti della parrocchia. I consiglieri dovranno essere persone di «sicura moralità», inserite nella vita parrocchiale e capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale. Il servizio sarà svolto gratuitamente e con obbligo di riservatezza. Nuovo Statuto CPAE

Sono previste precise incompatibilità. Non potranno essere nominati i congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità, né coloro che intrattengono rapporti imprenditoriali con la parrocchia. L’incarico è inoltre incompatibile con il mandato parlamentare, con incarichi nelle Regioni e negli altri enti locali e territoriali e con ruoli decisionali in partiti o organizzazioni che perseguano direttamente finalità politiche. Il mandato durerà cinque anni e, nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo, tutti i CPAE scadranno al termine del quinquennio il 31 ottobre. In caso di nomina di un nuovo parroco, il consiglio resterà confermato per un anno, dopodiché potrà essere costituito un nuovo organismo per completare il mandato residuo. L’incarico dei consiglieri potrà essere rinnovato consecutivamente una sola volta, salvo deroghe concesse dall’ordinario per giuste cause. Nuovo Statuto CPAE