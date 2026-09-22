Nasce “Sanremo Gluten Free”, la Città dei fiori punta su un turismo sempre più inclusivo

Sanremo . E20Sanremo propone un nuovo evento, con l’obiettivo di attrarre nuovi visitatori e creare ulteriori occasioni di soggiorno in città: nasce “ Sanremo Gluten Free ”, un progetto dedicato alle persone affette da celiachia o intolleranti al glutine, il cui numero risulta in costante aumento. L’obiettivo è fare di Sanremo una città sempre più attenta e accogliente nei confronti di chi deve seguire un’alimentazione senza glutine, coinvolgendo ristoranti, alberghi, produttori, aziende, medici, associazioni ed esperti del settore.

A partire dal 2027, “Sanremo Gluten Free” aspira a diventare un appuntamento di riferimento nazionale. Il programma comprenderà convegni e incontri con medici e specialisti, eventi dedicati alla cucina, cooking show, presentazioni e vendita di prodotti delle principali aziende italiane, insieme alle eccellenze realizzate da piccoli produttori e artigiani. Saranno, inoltre, organizzate cene curate da chef stellati, mentre i partecipanti potranno pranzare e cenare nei locali certificati dall’Associazione Italiana Celiachia e soggiornare in strutture alberghiere preparate a offrire colazioni e servizi adeguati alle loro esigenze alimentari.