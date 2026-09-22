L'iniziativa|
Nasce “Sanremo Gluten Free”, la Città dei fiori punta su un turismo sempre più inclusivo
Un progetto che si svilupperà nel 2027 dedicato alle persone affette da celiachia o intolleranti al glutine
Sanremo. E20Sanremo propone un nuovo evento, con l’obiettivo di attrarre nuovi visitatori e creare ulteriori occasioni di soggiorno in città: nasce “Sanremo Gluten Free”, un progetto dedicato alle persone affette da celiachia o intolleranti al glutine, il cui numero risulta in costante aumento. L’obiettivo è fare di Sanremo una città sempre più attenta e accogliente nei confronti di chi deve seguire un’alimentazione senza glutine, coinvolgendo ristoranti, alberghi, produttori, aziende, medici, associazioni ed esperti del settore.
A partire dal 2027, “Sanremo Gluten Free” aspira a diventare un appuntamento di riferimento nazionale. Il programma comprenderà convegni e incontri con medici e specialisti, eventi dedicati alla cucina, cooking show, presentazioni e vendita di prodotti delle principali aziende italiane, insieme alle eccellenze realizzate da piccoli produttori e artigiani. Saranno, inoltre, organizzate cene curate da chef stellati, mentre i partecipanti potranno pranzare e cenare nei locali certificati dall’Associazione Italiana Celiachia e soggiornare in strutture alberghiere preparate a offrire colazioni e servizi adeguati alle loro esigenze alimentari.
Il percorso prenderà il via sabato 28 novembre 2026 con una giornata di presentazione e preparazione della manifestazione del 2027. Villa Nobel ospiterà un convegno organizzato in collaborazione con AIC – Associazione Italiana Celiachia, durante il quale medici ed esperti affronteranno i principali temi legati alla celiachia, alle intolleranze e alla corretta alimentazione senza glutine. La giornata si concluderà con una cena di gala preparata da uno chef stellato, con un menù interamente gluten free. Particolare attenzione sarà riservata anche alle attività di Sanremo e del territorio circostante che già oggi producono o propongono alimenti senza glutine.
All’appuntamento saranno invitati i manager delle più importanti aziende italiane produttrici di alimenti gluten free, ai quali verrà presentato il progetto della grande manifestazione prevista per il 2027.
«Con “Sanremo Gluten Free” vogliamo creare un nuovo evento capace di coniugare turismo, salute, qualità dell’accoglienza ed eccellenze gastronomiche. Il nostro obiettivo è rendere Sanremo una città amica del gluten free, nella quale ogni ospite possa sentirsi accolto e vivere serenamente tutte le esperienze offerte dal territorio», spiegano gli organizzatori di E20Sanremo.
Il progetto punta, dunque, a costruire una rete stabile tra istituzioni, associazioni, strutture ricettive, ristoratori, produttori, e aziende, trasformando una necessità alimentare in un’opportunità di accoglienza, promozione turistica e crescita economica per l’intero territorio.