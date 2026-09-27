Motori e solidarietà a Villanova Mondovì, la polizia penitenziaria al 2° Motor Day

Villanova Mondovì. Otto ore di guida senza cronometro e senza competizione, con un unico obiettivo: raccogliere fondi per il reparto pediatrico dell’ospedale di Mondovì. È lo spirito del 2° Motor Day di Villanova Mondovì, manifestazione dedicata alle quattro ruote alla quale ha partecipato anche la polizia penitenziaria di Genova con una Subaru Impreza impiegata come vettura apripista.

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con i comuni di Villanova Mondovì, Pianfei e Chiusa di Pesio. «È motivo di soddisfazione vedere la polizia penitenziaria presente in una manifestazione che unisce passione, sicurezza e solidarietà – sottolinea Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria –. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato e gli organizzatori per aver coinvolto il Corpo in un’iniziativa dal significativo valore sociale. La polizia penitenziaria è fatta di donne e uomini che ogni giorno rappresentano lo Stato e che, anche attraverso occasioni come questa, possono rafforzare il rapporto con la cittadinanza e far conoscere il valore del proprio lavoro».

La partecipazione del personale genovese è stata apprezzata anche dal delegato Sappe per la Liguria Giuseppe Giangrande, che ha ringraziato l’Asd Piegavalvole, il direttivo e Nico Martinetto per aver nuovamente coinvolto gli agenti in una propria manifestazione. «Unire passione per i motori, sicurezza e beneficenza rappresenta un messaggio importante – afferma Giangrande –. Eventi come questo permettono ai nostri colleghi di essere presenti sul territorio e di avvicinare la cittadinanza alla realtà della polizia penitenziaria, facendo conoscere il lavoro quotidiano dei nostri uomini e delle nostre donne».

«A nome del Sappe ringrazio l’Asd Piegavalvole per l’invito – aggiunge Vincenzo Tristaino, segretario nazionale Sappe per la Liguria –. Nonostante i sacrifici quotidiani, è importante partecipare anche a iniziative esterne agli istituti, perché consentono di rendere visibile alla comunità il valore del lavoro svolto dalla polizia penitenziaria».

Sulla stessa linea Vicente Santilli, segretario nazionale Sappe per il Piemonte, che ha rivolto i complimenti al personale di Genova e sottolineato l’importanza delle attività svolte sul territorio dagli agenti piemontesi e liguri. «Manifestazioni come questa rappresentano un’occasione per far conoscere il volto di un Corpo che, oltre al delicato servizio negli istituti, è presente nella comunità attraverso attività e iniziative che rafforzano il rapporto con i cittadini».