Morte di Beatrice, la versione di Emanuela Aiello: «Non aveva lividi, solo quelli di una caduta»

Per lei la piccola era ancora viva lunedì mattina. Ma gli inquirenti non le credono e le prove la smentiscono

Bordighera. Non ha mai visto i lividi. Non si è accorta del volto tumefatto, dell’occhio gonfio, dei segni sul corpo della figlia. E anche quando le viene mostrata una fotografia nella quale Beatrice appare con il volto segnato, Emanuela Aiello continua a sostenere di non essersi resa conto delle condizioni della bambina. E’ quanto emerge dall’interrogatorio della madre della piccola Beatrice, trovata morta il 9 febbraio scorso nell’abitazione di Montenero, a Bordighera.

Aiello, detenuta in carcere, è indagata insieme a Emanuel Iannuzzi per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Ma come Iannuzzi, ha sempre negato ogni addebito. Così fa anche il 3 giugno scorso, quando è stata interrogata nel tribunale di Imperia dal gip Massimiliano Botti, alla presenza della pm Veronica Meglio e dei suoi difensori, gli avvocati Laura Corbetta e Bruno Di Giovanni.

Davanti al giudice, Aiello ricostruisce i giorni e le ore precedenti alla morte della figlia. E sollecitata dai magistrati ripete più volte di non aver visto sul corpo di Beatrice i segni che, secondo le testimonianze raccolte dagli investigatori, oltre alle prove documentali, erano presenti nelle settimane e nei giorni precedenti alla morte della piccola.

Gli unici segni di cui la donna dice di ricordarsi, sarebbero quelli di una presunta caduta della bimba dal radiatore a parete del bagno. Così come parla di una caduta dalla scala esterna di Montenero: una caduta che, secondo gli inquirenti, non ci sarebbe mai stata. La pm le mostra anche una fotografia del 24 gennaio, nella quale il volto della piccola appare tumefatto. Una delle tante immagini di Beatrice piena di ematomi sul volto. Segni che, hanno raccontato le sue sorelle maggiori, erano dovuti alle percosse di Iannuzzi e della stessa Aiello.

Ma anche altri testimoni hanno riferito di avere visto lividi e tumefazioni sul corpo della piccola. In particolare la sera di sabato, quando hanno raggiunto Iannuzzi a Perinaldo per trascorrere qualche ora con lui ed Emanuela. Di fronte a questo quadro, Aiello continua però a negare di essersi accorta della gravità della situazione.

C’è poi un altro episodio che emerge durante l’interrogatorio e che contribuisce a delineare il rapporto con la bambina. È quello della sigaretta: una canna, si scoprirà poi. Inizialmente Aiello appare incerta. Poi ammette di avere messo nella bocca di Beatrice una sigaretta di tabacco non accesa. Lo descrive come un gioco, uno scherzo. Esclude che fosse accesa e nega che contenesse sostanze stupefacenti.

Un episodio che assume un peso diverso alla luce degli altri elementi raccolti nell’inchiesta. Agli atti c’è infatti anche un video che mostra chiaramente una canna, accesa, nella bocca della piccola, costretta a “fumare” da Iannuzzi, mentre Aiello ride. Con loro ci sono anche le due sorelline di Beatrice.

Nel corso dell’esame, la donna torna più volte sul rapporto con Emanuel Iannuzzi. Racconta una relazione dalla quale, secondo la sua versione, voleva uscire. Dice di avere avuto paura dell’uomo, di essersi sentita minacciata e racconta anche una lite avvenuta nel fine settimana della morte di Beatrice, durante la quale Iannuzzi, sostiene, l’avrebbe afferrata per il collo, colpita e presa a calci.

È un passaggio sul quale la madre insiste, cercando di spiegare il contesto familiare nel quale viveva con le figlie. Ma il gip Botti interviene e riporta l’interrogatorio sul tema centrale: non tanto il rapporto tra i due adulti, quanto le condizioni della bambina e quello che accadde nelle ore precedenti alla sua morte.

È soprattutto nella ricostruzione della domenica 8 febbraio che emerge una delle contraddizioni più importanti. Aiello racconta di essere tornata a Perinaldo e di avere trovato Beatrice con Iannuzzi. La bambina, secondo la madre, non stava bene, aveva poco appetito e appariva debilitata. Lei, però, avrebbe inizialmente pensato a un’influenza o a un problema di stomaco.

Racconta di avere visto del liquido uscire dalla bocca della figlia. Dice di non avere immediatamente compreso la gravità della situazione. Eppure, nella ricostruzione fornita dalla Procura, le condizioni di Beatrice sarebbero state ormai estremamente compromesse. Le sorelline avrebbero raccontato di una bambina quasi priva di reazioni, con evidenti segni sul volto, e di avere chiesto agli adulti di intervenire e di portarla in ospedale.

Un altro punto destinato a pesare nella ricostruzione dei fatti riguarda il mattino del 9 febbraio. Aiello, secondo quanto emerge dall’interrogatorio, avrebbe continuato a ritenere che Beatrice fosse ancora viva. Una convinzione che, però, non trova riscontro negli altri elementi dell’indagine: la bambina era già morta da diverse ore. Persino le sorelline se ne erano accorte, vedendola avvolta, volto compreso, in una copertina rossa: il sudario nel quale viene trasportata fino a casa, adagiata nel seggiolino dell’auto della madre.

È forse questo il punto che più di altri restituisce la distanza tra la percezione raccontata dalla madre e il quadro ricostruito dagli investigatori.

Durante l’interrogatorio viene affrontato anche un altro elemento medico-legale: un segno sul corpo della bambina che il consulente della Procura, il professor Francesco Ventura, ha ritenuto compatibile con un’ustione provocata dall’acqua calda.

Aiello nega di avere mai immerso Beatrice nell’acqua bollente. Ammette però che la bambina aveva fatto il bagno proprio la domenica. Secondo il suo racconto, normalmente era Iannuzzi a occuparsi di questa incombenza e quella giornata Beatrice avrebbe fatto il bagno due volte, al mattino e alla sera.

Dopo il bagno, sostiene la madre, la bambina appariva tranquilla. Avrebbe bevuto latte con miele, sarebbe rimasta per qualche tempo con lei e poi si sarebbe addormentata. Ancora una volta, però, la versione di Aiello si confronta con gli accertamenti medico-legali e con le altre testimonianze raccolte nel fascicolo.

L’interrogatorio del 3 giugno restituisce così due rappresentazioni profondamente diverse delle ultime giornate di Beatrice.

Da una parte c’è quella di Aiello: una madre che sostiene di non avere visto lividi né tumefazioni significative, che riconduce alcuni segni a cadute accidentali, che descrive l’episodio della sigaretta come un gioco e che racconta di avere voluto interrompere la relazione con Iannuzzi.

Dall’altra c’è il quadro delineato dalla Procura attraverso le dichiarazioni delle sorelline, gli altri testimoni, le fotografie, i video e gli accertamenti medico-legali.