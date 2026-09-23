Morte di Beatrice, il papà autorizzato a contattare le altre figlie: c’è l’ok del Tribunale

Genova. Potrà tornare a sentire la voce delle sue bambine. Il Tribunale per i minorenni di Genova ha autorizzato i contatti telefonici protetti tra Maurizio Rao, attualmente detenuto per altra causa, e le due figlie, sorelle di Beatrice: la bimba di due anni trovata priva di vita il 9 febbraio scorso, per la cui morte si trovano in carcere, con l’accusa di maltrattamenti aggravati dal decesso della bimba, la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuel Iannuzzi.

Un provvedimento assunto dopo la relazione del Servizio Sociale di Bordighera e la valutazione della psicologa che segue le due sorelline, collocate in una struttura protetta, nel loro percorso di sostegno.

Rao ha appreso la notizia questa mattina direttamente dal suo avvocato, Fabio Scaffidi Fonti, che si è recato in carcere per consegnargli il provvedimento del giudice. «È scoppiato a piangere, non vede l’ora di poter sentire di nuovo la voce delle sue bambine», ha raccontato il legale.

La decisione arriva dopo mesi nei quali, alla luce della drammatica vicenda familiare culminata con la morte della piccola Beatrice, i contatti tra le minori e i genitori erano stati vietati. Con il provvedimento collegiale del 2 marzo, il Tribunale aveva infatti confermato l’allontanamento delle bambine, disposto la sospensione di entrambi i genitori dall’esercizio della responsabilità genitoriale, nominato un tutore e affidato le due bambine al Servizio Sociale del Comune di Bordighera. Era stata inoltre disposta la collocazione extrafamiliare e la secretazione del luogo in cui le bambine si trovano, con il divieto di contatti e incontri, fatta salva la possibilità di riattivarli in forma protetta qualora ritenuti compatibili con il loro superiore interesse.

Ora il quadro è cambiato. Nella relazione trasmessa al Tribunale il 9 settembre scorso, il Servizio Sociale ha riferito che le bimbe hanno manifestato tristezza, nostalgia e il desiderio di recuperare alcuni legami familiari significativi, in particolare quello con il padre. La psicologa ha quindi ritenuto opportuno favorire un graduale ripristino dei contatti telefonici con Rao, considerandolo una risposta a un bisogno affettivo espresso dalle figlie.

Il contatto non sarà però libero né immediato. Il Servizio Sociale ha previsto una fase preparatoria con il padre e modalità rigorosamente protette, con la presenza degli operatori e il coinvolgimento della psicologa. Il Tribunale ha accolto la richiesta, sottolineando che la decisione nasce dalla valutazione del Servizio affidatario e della professionista che segue direttamente le minori, e non da una semplice richiesta familiare.