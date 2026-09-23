Monte Faudo, accordo tra Dolcedo, Pietrabruna e Castellaro per valorizzare il territorio

Dolcedo. I comuni di Dolcedo, Pietrabruna e Castellaro uniscono le forze per valorizzare l’area del Monte Faudo, sviluppare progetti condivisi e intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Il consiglio comunale di Dolcedo ha approvato all’unanimità, nella seduta di ieri sera, 22 settembre, lo schema di convenzione che disciplina la collaborazione tra le tre amministrazioni, individuando Castellaro quale ente capofila. L’accordo, della durata di cinque anni dalla sottoscrizione, punta a superare la frammentazione delle singole iniziative attraverso una strategia comune. Al centro il patrimonio ambientale, paesaggistico, storico e culturale del comprensorio, con interventi che potranno interessare anche il turismo, l’agricoltura e le infrastrutture.

Tra gli obiettivi figurano il recupero e la promozione della rete sentieristica, il sostegno alle produzioni locali e alle attività forestali, lo sviluppo del turismo sostenibile e la prevenzione del dissesto idrogeologico e degli incendi boschivi. La collaborazione consentirà di predisporre studi di fattibilità, elaborare proposte congiunte e partecipare a programmi di finanziamento, compresi quelli dell’Unione europea, Interreg e i fondi destinati alle aree interne e montane.

Castellaro assumerà il coordinamento amministrativo e operativo, occupandosi della raccolta delle proposte, delle candidature ai bandi e, quando previsto, dei rapporti con gli enti finanziatori. Il ruolo non attribuirà però alcuna prevalenza nelle decisioni politiche o strategiche: ciascuna amministrazione manterrà la propria autonomia. La convenzione istituisce anche l‘assemblea dei sindaci dell’Area del Monte Faudo, composta dai primi cittadini dei tre comuni o dai loro delegati. Ogni ente disporrà di un voto e le scelte strategiche saranno assunte secondo il principio della condivisione, privilegiando, ove possibile, l’unanimità.

Potrà essere costituito un gruppo tecnico di progettazione, formato da personale comunale, professionisti esterni ed esperti, con il compito di individuare le opportunità di finanziamento e predisporre la documentazione necessaria. Sul piano economico, l’intesa non comporta automaticamente impegni di spesa. Per ogni intervento dovranno essere definiti preventivamente il quadro finanziario, le eventuali quote di cofinanziamento, le modalità di gestione e le responsabilità dei soggetti coinvolti. Gli obblighi a carico delle singole amministrazioni saranno autorizzati attraverso successivi provvedimenti.