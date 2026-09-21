Monesi, il Redentore rivive nei ricordi: sui social le immagini dell’albergo simbolo della montagna

Monesi. Il Redentore è ancora lì, con le sue stanze, i vecchi arredi e i tendaggi che raccontano un’altra epoca. L’ex albergo, simbolo della stagione d’oro dello sci a Monesi, attende la demolizione prevista dal progetto di riqualificazione della località. Intanto, una locandina comparsa sul gruppo Facebook «Sei praticamente di Monesi se…» riporta l’attenzione su un luogo che ha accompagnato generazioni di turisti e appassionati della montagna.

In questo scenario, l’iniziativa del gruppo va oltre la nostalgia. Mentre il territorio affronta una nuova fase della propria storia, gli appassionati continuano a custodire quella precedente, condividendo esperienze e immagini che appartengono alla memoria collettiva. Il Redentore ne è uno dei simboli. Le fotografie e i racconti di chi lo ha vissuto continueranno però a conservarne il ricordo, accompagnando l’attesa per una nuova stagione di Monesi. È uno dei tanti ricordi custoditi dalla comunità virtuale, che attraverso fotografie e testimonianze continua a raccontare la storia del comprensorio. Le piste affollate, le vacanze sulla neve, gli alberghi e i luoghi di ritrovo tornano a vivere nei contributi di chi ha frequentato Monesi negli anni in cui rappresentava una delle mete sciistiche del Ponente ligure. Un legame rimasto vivo nonostante le difficoltà attraversate dalla località e un rilancio atteso ormai da tre decenni. Tra i simboli di quel passato c’è proprio il Redentore. Aperto nel 1954, l’albergo è stato per anni un punto di riferimento dell’ospitalità locale. Oggi versa in stato di abbandono, ma conserva ancora al suo interno tracce della vita che lo ha animato.

A documentarle è stato recentemente anche un appassionato di urbex, abbreviazione di urban exploration, che ha realizzato un reportage fotografico all’interno della struttura. Si tratta di una pratica che consiste nell’esplorare edifici dismessi e luoghi abbandonati, spesso per documentarne le condizioni. Un’attività che può comportare, ricordiamo, rischi per la sicurezza e conseguenze legali quando l’accesso avviene senza autorizzazione. Le immagini mostrano alcuni mobili, tendaggi e ambienti nei quali è ancora riconoscibile la precedente destinazione alberghiera. Frammenti di una storia che, attraverso le fotografie, tornano a essere condivisi da chi ricorda le giornate trascorse sulle piste e gli incontri al Redentore.

Per l’ex albergo è previsto un nuovo futuro. Il progetto di demolizione, presentato il 17 aprile, prevede un investimento complessivo di 570mila euro, di cui 542mila finanziati dalla Regione Liguria. L’avvio dell’intervento era stato annunciato per maggio, con l’abbattimento programmato a giugno e il completamento del primo lotto entro l’autunno. Alcune difficoltà tecniche e burocratiche hanno però comportato uno slittamento dei lavori e la struttura è ancora in piedi. Al suo posto il progetto prevede una piazza panoramica, spazi verdi attrezzati, parcheggi e un belvedere. Una trasformazione pensata per restituire sicurezza e fruibilità all’area, creando nuovi spazi a disposizione di residenti e visitatori.