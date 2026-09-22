Mobilità: 668 iscritti sulle navette a guida autonoma e oltre 6.800 corse per l’ascensore della ciclabile

Imperia. Sono 423 le salite a bordo delle navette a guida autonoma registrate dal 31 agosto al 20 settembre, mentre l’ascensore della ciclabile ha totalizzato 6.827 corse in un mese. A fornire i dati è stato questa mattina il sindaco Claudio Scajola, a margine dell’apertura del nuovo parcheggio di San Lazzaro, a pochi metri dal punto di partenza dei mezzi senza conducente.

Per quanto riguarda la sperimentazione, gli iscritti hanno raggiunto quota 668. Dal 14 settembre le navette effettuano servizio con orario continuato dalle 8.30 alle 16. Tra le persone registrate, 549 hanno selezionato la lingua italiana, 60 l’inglese, 46 il tedesco, 10 il francese e 3 lo spagnolo. La suddivisione per professione vede 261 lavoratori dipendenti, 139 pensionati, 94 studenti, 72 autonomi e 20 lavoratori domestici. I dati relativi al genere dei passeggeri indicano 243 uomini e 175 donne.

Numeri che restituiscono una prima fotografia dell’interesse verso il trasporto autonomo, con adesioni anche da parte di utenti stranieri e appartenenti a diverse fasce della popolazione. Sul fronte della mobilità ciclabile, l’ascensore situtato nei pressi del palazzo comunale ha effettuato 6.827 corse tra il 21 agosto e il 20 settembre. L’impianto è aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24, può trasportare fino a 20 persone e consente l’accesso anche con le biciclette al seguito.