«Mia mamma tornata a casa con nuova autonomia e il sorriso»: i ringraziamenti di una lettrice all’ospedale Saint Charles di Bordighera

«Vi saremo per sempre riconoscenti per l’umanità e la dedizione con cui svolgete la vostra delicata professione»

Bordighera. I ringraziamenti di una lettrice al personale dell’ospedale Saint Charles di Bordighera:

«Gentile Équipe, personale del Reparto di Medicina e Fisioterapia dell’ospedale GVM-Saint Charles di Bordighera. Desidero esprimere a tutti voi la mia più profonda gratitudine, unita a quella di mia mamma, ora che e finalmente tornata a casa dopo il suo periodo di degenza.

Se oggi mia mamma ha potuto fare rientro a casa con una nuova autonomia e con il sorriso, il merito è interamente vostro. La

fisioterapia e la riabilitazione richiedono un impegno quotidiano faticoso, ma la straordinaria competenza dei fisioterapisti, unita a una pazienza e a una capacità di motivare uniche, hanno trasformato ogni piccolo sforzo in un grande traguardo.

Un grazie sincero va anche a tutto il personale infermieristico e di supporto per la cura, la delicatezza e l’attenzione costante che le avete dedicato durante tutta la degenza, facendola sentire sempre al sicuro e in un ambiente familiare.