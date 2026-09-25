Metodo coreano con prodotti italiani: da Evolution Estetica Avanzata a Bordighera arriva il Vitaline Pro-Age Kit

Bordighera. Una pelle luminosa, uniforme, levigata e dall’aspetto sano: è la glass skin, uno dei trend più conosciuti della skincare coreana che è arrivata anche da Evolution Estetica Avanzata, a Bordighera, con il nuovo Vitaline Pro-Age Kit, pensato per prendersi cura della pelle attraverso una routine strutturata e mirata.

Il protocollo prende ispirazione dalla filosofia dello skin layering, che prevede l’applicazione di più prodotti in una sequenza studiata, e dedica particolare attenzione alla skin barrier, elemento fondamentale per mantenere la pelle equilibrata, andando a valorizzare progressivamente la qualità della pelle senza ricorrere a un approccio aggressivo.

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La particolarità di Evolution è proprio nell’incontro tra innovazione internazionale e competenza italiana. “Metodo coreano, cuore italiano” è infatti la filosofia: alle tecniche e ai principi della skincare della Corea del Sud si affianca una selezione di prodotti 100% Made in Italy, certificati, dermatologicamente testati e sottoposti a controlli di filiera.

A guidare Evolution Estetica Avanzata sono le titolari Stefania Cuomo ed Elena Bruno, insieme alla collaboratrice Debora. La loro proposta si distingue da quella di un centro estetico tradizionale: qui il punto di partenza non è il trattamento singolo, ma la costruzione di un percorso personalizzato per viso e corpo, che combina estetica avanzata, tecnologie di ultima generazione e consulenza.

Il percorso viene studiato tenendo conto delle esigenze della persona e della sua quotidianità, con l’obiettivo di individuare una soluzione che sia concretamente sostenibile nel tempo, anche per chi deve conciliare la cura di sé con una vita ricca di impegni.

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Per chi vuole conoscere il proprio punto di partenza, Evolution mette a disposizione una diagnosi gratuita, durante la quale è possibile scoprire il protocollo più adatto alle proprie esigenze.