Marzio Bistrot Sanremo: Cucina Ligure, Vini e Cocktail d’Autore

Vini ricercati, cocktail d’autore e cucina di territorio: nel centro della città un bistrot elegante dove tradizione e creatività dialogano con naturalezza

Sanremo. Nel cuore di Sanremo, Marzio Bistrot è un locale raccolto ma ricco di personalità, capace di unire l’atmosfera conviviale del bistrot ligure a una proposta gastronomica e enologica dal respiro internazionale. Ad accogliere gli ospiti c’è Marzio, anima del locale, che dopo un lungo percorso nel mondo del bartending internazionale ha trasformato esperienza, tecnica e passione in uno spazio elegante e informale al tempo stesso, dove il cliente viene accompagnato con attenzione e naturalezza nella scelta di vini, cocktail e piatti.

L’ambiente è intimo e curato, perfetto sia per un aperitivo raffinato sia per una cena rilassata nel centro cittadino. La carta dei vini sorprende per ampiezza e qualità: accanto alle etichette del territorio trovano spazio importanti referenze italiane, bollicine francesi e una selezione costruita con competenza e curiosità. Grande attenzione anche ai cocktail d’autore, preparati con precisione tecnica e ingredienti selezionati, pensati per dialogare armoniosamente con la cucina.

La proposta gastronomica nasce da una ricerca continua di materie prime fresche e stagionali, con uno sguardo sempre rivolto alla tradizione ligure. Il pesce è protagonista di molti piatti e viene lavorato con mano essenziale, per valorizzarne freschezza, consistenza e gusto naturale. Tra le proposte più apprezzate spiccano il prosciutto tagliato al coltello, il tris di tartare di crudo di pesce e il polpo rosticciato accompagnato da verdure del territorio. Ogni portata può essere abbinata a un calice suggerito dal personale di sala, che ama raccontare vini e produttori, trasformando il pasto in un piccolo percorso di scoperta. Non manca il legame con la cucina ligure più autentica: ogni giorno vengono preparate focacce fragranti, la tradizionale Sardenaira, torte salate e verdure ripiene che riportano ai sapori delle cucine di famiglia.

Durante la bella stagione il dehors esterno diventa uno spazio particolarmente piacevole per un aperitivo o un pranzo all’aperto. Il menu varia quotidianamente seguendo il mercato e la stagionalità, mantenendo sempre una linea precisa: cucina genuina, sapori netti e attenzione ai dettagli, in un contesto accogliente e contemporaneo.

Il Marzio Bistrot si trova a Sanremo in via Gaudio n. 4, telefono 334.1922442 e dispone di una pagina facebook, dove si possono scoprire i piatti del giorno