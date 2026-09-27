Ludovica Pesce medaglia d’argento al Trofeo Italia di Trento

A conquistare una prestigiosa medaglia d’argento è stata Ludovica Pesce, protagonista di un ottimo percorso di gara che l’ha portata fino alla finale della propria categoria. Un risultato importante che conferma la crescita dell’atleta e il buon lavoro svolto quotidianamente sul tatami.

Buona prestazione anche per la compagna di squadra Emily Di Michele, che ha iniziato la competizione con una netta vittoria al primo incontro. Il suo percorso si è però interrotto ai quarti di finale, dove è stata sconfitta dall’atleta che avrebbe poi conquistato la vittoria nella categoria.

Il Budo Sanremo aveva già festeggiato un doppio risultato nel weekend precedente, quello del 12 e 13 settembre, grazie a Lorenzo Gianforte, protagonista in Svizzera, a Weinfelden. Il giovane judoka ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria U13, aggiungendo nella stessa giornata anche un bronzo nella categoria U15.

«Siamo molto soddisfatti di questi risultati, ma soprattutto delle prestazioni e dell’atteggiamento mostrato dai nostri ragazzi – commenta Nicola Gianforte, Tecnico Federale del Budo Sanremo –. L’argento di Ludovica al Trofeo Italia è un risultato importante, ottenuto in una competizione di alto livello, così come è stata positiva la prova di Emily, che ha dimostrato di poter competere ai vertici della categoria. Lorenzo, invece, ci ha regalato un weekend particolarmente significativo con due podi in due categorie diverse. Sono risultati che premiano il lavoro degli atleti e di tutto lo staff tecnico e che ci danno ulteriore motivazione per continuare a lavorare con ancora maggiore impegno».

Un inizio di stagione quindi ricco di soddisfazioni per il Budo Sanremo, con i giovani atleti del club impegnati sui tatami italiani e internazionali e protagonisti di risultati che testimoniano il percorso di crescita intrapreso dal settore agonistico.