Lo youtuber Cicciogamer89 diventa lo sponsor del Grafiche Amadeo Riviera Volley

«Per noi è stata una scelta naturale e spontanea per tre aspetti chiave – spiega Jacopo, socio fondatore con Cicciogamer del gruppo – . Io sono nato a Sanremo e qui ho sviluppato alcune nostre attività, tra cui il primo storico negozio di carte collezionabili Fantasia in via san francesco da cui è partito tutto. Il primo negozio Cicciogamer89 tcg è nato ad Imperia e continua ad avere un notevole riscontro. La polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley va oltre lo sport, è una vera societa sportiva che fa promozione sociale sul territorio, soprattutto con i giovani con i quali noi abbiamo uno stretto rapporto. Quindi forza Riviera Volley, forza Paguri».