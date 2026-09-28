la squadra dei paguri|
Lo youtuber Cicciogamer89 diventa lo sponsor del Grafiche Amadeo Riviera Volley
Ai colori storici, giallo e nero, ora si aggiungerà l’arancione
Sanremo. A partire da questa stagione sportiva la polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley avrà un importante mainsponsor: il gruppo Cicciogamer89 tcg.
La società sportiva ha chiuso la sponsorizzazione con la catena di carte collezionabili più sviluppata in Italia (8 in tutto lo Stivale) dello youtuber Cicciogamer89, tra i più amati youtuber italiani con oltre 4 milioni di follower e molto seguito anche su TikTok, che proprio a Imperia ha aperto il primo negozio ufficiale.
Suo simbolo storico è il paguro, per questa ragione la polisportiva ora sarà la “squadra dei Paguri” ai cui colori simbolo, il giallo e il nero, si aggiungerà l’arancione.
«Per noi è stata una scelta naturale e spontanea per tre aspetti chiave – spiega Jacopo, socio fondatore con Cicciogamer del gruppo – . Io sono nato a Sanremo e qui ho sviluppato alcune nostre attività, tra cui il primo storico negozio di carte collezionabili Fantasia in via san francesco da cui è partito tutto. Il primo negozio Cicciogamer89 tcg è nato ad Imperia e continua ad avere un notevole riscontro. La polisportiva Corpo e Movimento 1990 Riviera Volley va oltre lo sport, è una vera societa sportiva che fa promozione sociale sul territorio, soprattutto con i giovani con i quali noi abbiamo uno stretto rapporto. Quindi forza Riviera Volley, forza Paguri».