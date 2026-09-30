Lions Club Sanremo Matutia dona 4 dinamometri ad ATS Liguria

Sanremo . Un gesto di grande solidarietà e attenzione al territorio ha visto protagonista il Lions Club Sanremo Matutia, che ha donato quattro dinamometri ad ATS Liguria (Azienda Tutela Salute Liguria), destinati in particolare al Servizio di Nutrizione Territoriale e Trattamento Nutrizione Artificiale Domiciliare.

Che cos’è un dinamometro e a cosa serve in campo medico ? Il dinamometro è uno strumento di precisione utilizzato per misurare la forza muscolare, in particolare quella di presa della mano (handgrip strength).

In ambito medico e nutrizionale, questo dispositivo riveste un’importanza fondamentale:

* Valutazione dello stato nutrizionale: Permette di individuare precocemente condizioni di malnutrizione o perdita di massa muscolare (sarcopenia).

* Monitoraggio clinico: Aiuta i medici a valutare l’efficacia dei percorsi di nutrizione artificiale domiciliare e a monitorare la risposta del paziente alle terapie.

* Prognosi funzionale: Una maggiore o minore forza di presa è un indicatore chiave dello stato di salute generale e della capacità di recupero, specialmente nei pazienti fragili o cronici.

Un supporto strumentale prezioso che potenzia l’attività di assistenza sul territorio, confermando il profondo legame tra l’associazione e la comunità locale.