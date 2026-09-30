L’Imperia esce confitto 2 a 1 dalla sfida contro l’Alessandria
Per i nerazzurri testa ora alla trasferta di domenica in casa del Lascaris
Imperia. È dell’Alessandria il recupero della quarta giornata del girone A. 2-1 su un Imperia a tratti sottotono, ma che nel finale sfiora un incredibile pareggio con un palo di Costantini. Grigi oggi in maglia granata che portano meritatamente tre punti a casa, con una supremazia del campo a più riprese che legittima il successo. Per i nerazzurri testa ora alla trasferta di domenica in casa del Lascaris.
La cronaca del match:
5′ prima conclusione di Margiotta, nettamente alta
9′ bella azione sulla sinistra con Bresciani che entra in area, dopo un rimpallo la sfera arriva a Margiotta che calcia di prima intenzione, colpendo l’esterno della rete
13′ avanzata dell’Alessandria, cross di Galliani troppo lungo per Diop, palla sul fondo
15′ tirocross col mancino di D’Iglio dopo aver vinto un duello con Margiotta, palla diretta sul secondo palo, Sourzac la devia in corner
19′ cross di Tiana sulla testa di Rizzo, Sourzac la blocca a terra sul suo palo. Pericolosi i padroni di casa
24′ bella costruzione in verticale per vie centrali dei nerazzurri: la palla arriva in area a Bresciani che è ben marcato ma riesce a servire Carella, il suo sinistro termina a fil di palo
30′ destro di D’Iglio che termina direttamente nel settore occupato dai tifosi nerazzurri
32′ ammonito Anton
37′ giallo anche per Puentes
39′ la punizione di D’Iglio dai 25 metri scende leggermente in ritardo, sfiorando la traversa
40′ capitan Benedetto di testa sfiora il vantaggio
Finisce dopo 1 minuto di recupero il primo tempo
47′ Diagne si fa quarante metri palla al piede, resiste anche al tentativo di Welbeck di fermarlo, si presenta davanti a Sourzac, fa tutto bene ma il tiro passa a pochi centimetri dal palo
49′ bel contropiede dei grigi (oggi in maglia granata) con Rizzo che apre per Tiana, il suo tiro termina alto
51′ sugli sviluppi di un corner, Welbeck col destro costringe Anino a deviare sopra la traversa
53′ Alessandria in vantaggio: Rizzo entra in area e tira, conclusione murata, la palla si impenna e Tiana al volo insacca con un bel destro
56′ prova a reagire l’Imperia: conclusione dalla sinistra di Margiotta, palla fuori
58′ ammonito Guida
65′ ottimo assist di Lazzarini che mette Diop davanti al portiere, ma Sourzac lo neutralizza con un grande intervento
72′ timida azione d’attacco dell’Imperia, la palla arriva a Fofana, sinistro strozzato, facile per Anino
76′ raddoppia l’Alessandria: sugli sviluppi di un corner, Alfiero entrato da poco e libero in area piccola insacca di testa
78′ Margiotta serve a Fofana che si aggiusta il tiro, Anino respinge
È proprio sugli sviluppi del corner che Fofana insacca la rete che riapre il match
87′ tiene palla l’Alessandria nella metà campo imperiese: tiro di Morganti di poco fuori
88′ Margiotta ha sul piede il pallone del pari, il suo tiro non va lontano dal palo, ma Anino la controlla mentre si perde sul fondo
93′ cross di Carella, palla messa fuori, raccoglie Costantini, il suo tiro colpisce il palo. Imperia vicinissima al pareggio
Finisce il match dopo 4 minuti di recupero
Alessandria-Imperia 2-1 (53′ Tiana, 76′ Alfiero, 78′ Fofana)
Alessandria: Anino, Benedetto, Balan, D’Iglio (79′ Larotonda), Diop (71′ Alfiero), Rizzo (77′ Morganti), Diagne (82′ Lo Duca), Lazzarini, Galliani (66′ Cirio), Camara, Tiana. A disp. Colla, Ceccarelli, Boveri, Kharroubi. All. Sesia.
Imperia: Sourzac, Welbeck (80′ Costantini), Di Renzo (63′ Pisano), Carella, Puentes, Cekrezi (63′ Infante), Margiotta, Musaba, Bresciani (71′ Fofana), Vuillermoz, Anton (51′ Guida). A disp. Ascioti, Rizzotti, Samb, Cecere. All. Lerda.
Arbitro: Tuderti di Reggio Emilia.