L’Imperia esce confitto 2 a 1 dalla sfida contro l’Alessandria

47′ Diagne si fa quarante metri palla al piede, resiste anche al tentativo di Welbeck di fermarlo, si presenta davanti a Sourzac, fa tutto bene ma il tiro passa a pochi centimetri dal palo

49′ bel contropiede dei grigi (oggi in maglia granata) con Rizzo che apre per Tiana, il suo tiro termina alto

51′ sugli sviluppi di un corner, Welbeck col destro costringe Anino a deviare sopra la traversa

53′ Alessandria in vantaggio: Rizzo entra in area e tira, conclusione murata, la palla si impenna e Tiana al volo insacca con un bel destro

56′ prova a reagire l’Imperia: conclusione dalla sinistra di Margiotta, palla fuori

58′ ammonito Guida

65′ ottimo assist di Lazzarini che mette Diop davanti al portiere, ma Sourzac lo neutralizza con un grande intervento

72′ timida azione d’attacco dell’Imperia, la palla arriva a Fofana, sinistro strozzato, facile per Anino

76′ raddoppia l’Alessandria: sugli sviluppi di un corner, Alfiero entrato da poco e libero in area piccola insacca di testa

78′ Margiotta serve a Fofana che si aggiusta il tiro, Anino respinge

È proprio sugli sviluppi del corner che Fofana insacca la rete che riapre il match

87′ tiene palla l’Alessandria nella metà campo imperiese: tiro di Morganti di poco fuori

88′ Margiotta ha sul piede il pallone del pari, il suo tiro non va lontano dal palo, ma Anino la controlla mentre si perde sul fondo

93′ cross di Carella, palla messa fuori, raccoglie Costantini, il suo tiro colpisce il palo. Imperia vicinissima al pareggio

Finisce il match dopo 4 minuti di recupero