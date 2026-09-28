Lavoro, nuove opportunità in provincia di Imperia: decine di posizioni aperte nei Centri per l’Impiego

Imperia. Queste le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego di Imperia – Sanremo – Ventimiglia, le offerte Eures per lavorare all’estero e le indicazioni su come candidarsi .

Il CPI di Imperia in Piazza Roma 2 è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio solo su appuntamento dalle 14:30 alle 16:30.