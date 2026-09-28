Opportunità|
Lavoro, nuove opportunità in provincia di Imperia: decine di posizioni aperte nei Centri per l’Impiego
Tutte le posizioni ricercate in provincia
Imperia. Queste le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego di Imperia – Sanremo – Ventimiglia, le offerte Eures per lavorare all’estero e le indicazioni su come candidarsi.
Il CPI di Imperia in Piazza Roma 2 è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e il mercoledì pomeriggio solo su appuntamento dalle 14:30 alle 16:30.
Per informazioni sulle offerte ci si può rivolgere all’Ufficio Incontro Domanda Offerta del CPI competente:
IMPERIA: 010 289 3612 – 3614 – 3603 servizioaziende.imperia@regione.liguria.it
SANREMO: 010 289 3671 – 3661 – 3669 servizioaziende.sanremo@regione.liguria.it
VENTIMIGLIA: 010 289 3693 – 3685 servizioaziende.ventimiglia@regione.liguria.it