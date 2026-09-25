Lastre che si staccano al cimitero di Camporosso, Morabito: «Serve una verifica urgente»

Morabito ha effettuato una nuova documentazione fotografica, che va ad aggiungersi a quella raccolta nel 2023, quando aveva già segnalato la presenza di alcune lastre di ardesia fuori sede e sporgenti lungo i bordi dei tetti

Camporosso. Nuovo sopralluogo al cimitero comunale di Camporosso da parte del consigliere di minoranza Maurizio Morabito, esponente di Sì Amo Camporosso, dopo le segnalazioni ricevute da diversi cittadini sulle condizioni di alcune coperture della struttura.

Morabito ha effettuato una nuova documentazione fotografica, che va ad aggiungersi a quella raccolta nel 2023, quando aveva già segnalato la presenza di alcune lastre di ardesia fuori sede e sporgenti lungo i bordi dei tetti.

«Negli ultimi giorni – spiega il consigliere – diversi cittadini mi hanno segnalato nuovamente questo problema. Per questo sono tornato personalmente al cimitero per verificare la situazione e fare nuove fotografie. È una criticità che avevo già segnalato nel 2023 e che, per quanto posso constatare oggi, non risulta risolta in modo definitivo».

Le immagini realizzate durante il sopralluogo mostrano alcuni tratti delle coperture delimitati da transenne e altri ancora accessibili ai visitatori. In diversi punti sono visibili lastre di ardesia sporgenti e, secondo quanto riferito da Morabito, anche elementi che si sarebbero già distaccati.

«Nel 2023 avevo già documentato lastre fuori posizione. Oggi la situazione merita ancora più attenzione perché alcune lastre iniziano a cadere. In alcuni punti sono state messe delle transenne, ma in altri passaggi le persone continuano a transitare sotto le coperture».

Da qui la richiesta di un controllo che, secondo il consigliere, dovrebbe riguardare l’intera struttura e non soltanto le aree già delimitate. «Non sta a me stabilire tecnicamente il livello di pericolosità di ogni singola lastra, ma quando ci sono elementi sporgenti, altri già caduti e transenne posizionate in alcuni punti, credo sia necessario un controllo approfondito di tutte le coperture».

Morabito richiama inoltre l’attenzione sulla particolare frequentazione del cimitero, quotidianamente raggiunto da numerosi cittadini, molti dei quali anziani.

«Le segnalazioni che ho ricevuto sono comprensibili. Stiamo parlando di persone che percorrono quei vialetti e che passano direttamente sotto questi tetti. Non bisogna aspettare che una situazione peggiori ulteriormente prima di intervenire».

Il confronto tra le fotografie scattate nel 2023 e quelle realizzate oggi, sottolinea il consigliere, può rappresentare una documentazione dell’evoluzione delle condizioni delle coperture nel corso degli anni.