L’assessore regionale Scajola alla tavola rotonda “Secondo Pilastro del Piano Casa del Governo”

Roma. L’assessore regionale all’Edilizia residenziale pubblica e alle Politiche abitative Marco Scajola, in qualità di coordinatore della Commissione Edilizia e Politiche abitative, ha partecipato oggi, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni alla tavola rotonda “Secondo Pilastro del Piano Casa del Governo”, svoltasi a Roma presso la sede di Comin & Partners. All’incontro hanno preso parte il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti e il sottosegretario di Stato al ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano.

Al centro dei lavori il funzionamento operativo del Piano Casa e il ruolo delle istituzioni nell’attuazione delle misure finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e alla creazione di nuove opportunità abitative. Tra gli strumenti previsti rientra il Fondo Housing Coesione, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per il 2026.