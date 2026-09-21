L’Ariston di Sanremo aderisce all’iniziativa “Cinema in festa”: film a 3,50 euro dal 21 al 24 settembre

Sanremo. L’Ariston e cinema di di Sanremo partecipano a Cinema in Festa, l’iniziativa nazionale che dal 21 al 24 settembre porta il grande schermo a un prezzo speciale: 3,50 euro per tutti i film in programma, salvo eventuali formati speciali.

Promossa da ANEC e ANICA, con il supporto del Ministero della Cultura e la collaborazione del David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, Cinema in Festa torna a coinvolgere le sale italiane con quattro giornate pensate per riportare il pubblico al cinema e offrire un’occasione in più per vivere l’esperienza del grande schermo.

La programmazione dell’Ariston propone, da lunedì 21 a mercoledì 23 settembre, un’offerta particolarmente ampia, che attraversa generi e pubblici diversi.

Tra i titoli in programma ci sono “Resident Evil”, nuova incursione nel mondo dell’horror diretta da Zach Cregger, “The Echo Chamber” di Andrea Pallaoro con Alicia Vikander, Luca Marinelli e Susan Sarandon, “I Figli della Scimmia” di Tommaso Landucci con Riccardo Scamarcio e “Ritorno a Buenos Aires” di Marco Bechis con Adriano Giannini.

Non mancano i grandi film per il pubblico più ampio, da “Spider-Man: Brand New Day” a “Odissea” di Christopher Nolan, fino a “Coyote vs Acme”, “Paw Patrol – Missione Dinosauri” e alla celebrazione dei vent’anni di “Cars – Motori Ruggenti”. Completano la proposta “Normal”, thriller diretto da Ben Wheatley con Bob Odenkirk, e la commedia “Dov’è la Fiesta?”, con Giorgio Tirabassi, Francesco Carril e Linda Caridi.

Tra gli appuntamenti della settimana anche “Amori & Incantesimi 2”, con Sandra Bullock e Nicole Kidman, e “The Invite – Il piacere è tutto nostro”, la commedia diretta e interpretata da Olivia Wilde con Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz.

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 settembre saranno quindi tre giornate particolarmente ricche, con proiezioni distribuite nelle diverse sale di Sanremo.

Resident Evil – Ariston Cinema: 17.00, 19.00 (solo lunedì 21 settembre anche alle 21.30)

The Echo Chamber – Sala Roof 2: 16.45, 19.00

Amori & Incantesimi 2 – Sala Roof 2: 21.30

Normal – Sala Roof 3: 19.00, 21.00

Paw Patrol – Missione Dinosauri – Sala Roof 3: 17.15

Ritorno a Buenos Aires – Sala Roof 4: 17.15, 19.15, 21.15

Coyote vs Acme – Sala Roof 1: 19.30

I Figli della Scimmia – Sala Roof 1: 17.00 21.30

Dov’è la Fiesta? – Centrale Cinema: 17.00, 19.00, 21.15

Odissea – Sala Tabarin: 17.00

Spider-Man: Brand New Day – Sala Tabarin: 21.00

Cars – Motori Ruggenti – 20° Anniversario – Sala Ritz: 16.45.

A questi appuntamenti si aggiunge lunedì 21 settembre alle 19.15, nella Sala Ritz, la proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano di “The Invite – Il piacere è tutto nostro”.

Tra le proposte in programma all’Ariston nelle giornate di Cinema in Festa ci sarà anche “Ultimo – Tutto. Live A Tor Vergata”, il film evento diretto da Giorgio Testi che porta sul grande schermo lo storico concerto del 4 luglio a Tor Vergata, davanti a 250.000 spettatori. Il film sarà proiettato martedì 22 e mercoledì 23 settembre alle ore 21.00 all’Ariston, con biglietti a partire da 15 euro. La proiezione di “Ultimo – Tutto. Live A Tor Vergata” è esclusa dalla promozione Cinema in Festa e non rientra quindi nella tariffa speciale di 3,50 euro.

La programmazione della giornata conclusiva di Cinema in Festa, giovedì 24 settembre, sarà annunciata nei prossimi giorni: film, eventuali anteprime e relativi orari saranno comunicati non appena definiti. L’invito, nel frattempo, è a consultare la programmazione aggiornata dell’Ariston sul sito www.aristonsanremo.com e approfittare dei quattro giorni di Cinema in Festa per scegliere il proprio film e tornare a vivere il cinema sul grande schermo.