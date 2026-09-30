L’Archivio di Stato di Imperia apre le sue porte per la “Domenica di carta 2026”

Imperia . In occasione di “ Domenica di carta 2026 “, l’ Archivio di Stato di Imperia apre le proprie porte al pubblico con un appuntamento dedicato alla conoscenza del patrimonio documentario e dei luoghi nei quali esso viene conservato. L’iniziativa, in programma 4 ottobre dalle 14 alle 18 propone un percorso articolato in due momenti, che testimoniano l’importanza della memoria storica e della valorizzazione delle fonti documentarie.

Il primo momento sarà dedicato a una selezione di documenti riguardanti i militari italiani internati nei campi di concentramento tedeschi dopo l’8 settembre 1943. Attraverso le carte conservate dall’Archivio sarà possibile avvicinarsi alle vicende di uomini coinvolti in uno dei capitoli più drammatici della storia italiana del Novecento. A seguire, il pubblico avrà l’opportunità di entrare nei depositi dell’Archivio di Stato, normalmente non accessibili ai visitatori, accompagnato in un tour alla scoperta dei luoghi in cui sono conservati i fondi documentari dell’Istituto.