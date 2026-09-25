Laëtitia Czuba, 14 anni senza risposte: l’ultima traccia porta a Bordighera

Bordighera. Quattordici anni dopo la sua scomparsa, il caso di Laëtitia Czuba continua a essere avvolto nel mistero. La giovane francese, 33 anni all’epoca dei fatti, sparì nella notte tra il 25 e il 26 settembre 2012, dopo essere partita da Fréjus con l’obiettivo di raggiungere la casa della nonna a Peymeinade. La sua auto venne ritrovata a Bordighera, ma di lei non fu mai trovata alcuna traccia.

A ricostruire nuovamente la vicenda è il giornale francese Nice-Matin, che racconta la battaglia portata avanti in questi anni dai genitori, Carmen e Claude Czuba, ancora alla ricerca della verità sulla sorte della figlia.

Quella sera Laëtitia lascia Fréjus intorno alle 20. Sul sedile del passeggero sistema una borsa con alcuni vestiti e gli oggetti necessari per trascorrere la notte dalla nonna. Conosce bene il percorso, ma qualcosa cambia durante il viaggio: invece di prendere l’uscita per Peymeinade, prosegue verso l’Italia.

Supera il casello di Antibes, percorre la Costa Azzurra e attraversa il confine. Intorno alle 22.30 la sua Volkswagen Polo viene ritrovata a Bordighera, a circa cento chilometri da Fréjus. L’auto è chiusa a chiave. All’interno ci sono il cellulare, i documenti e alcuni medicinali. Di Laëtitia, invece, nessuna traccia.

A fornire l’ultimo elemento certo della sua presenza è una telecamera di videosorveglianza installata nei pressi della “Baia La Ruota”, lungo la strada litoranea di Bordighera. Le immagini mostrano la giovane mentre scavalca il cancelletto della struttura. Laëtitia sembra esitare per qualche secondo, poi scompare nella notte.

Per la famiglia, però, sono ancora numerosi gli interrogativi senza risposta.

«Ci hanno parlato subito dell’ipotesi dell’annegamento o del suicidio», racconta a Nice-Matin il padre Claude. «Ma perché avrebbe percorso così tanti chilometri per arrivare in Italia? Ci hanno detto che il suo corpo sarebbe prima o poi stato restituito dal mare e che, con la corrente ligure, era probabile. Da tutti questi anni, però, non è accaduto nulla».

I genitori contestano anche il fatto che, secondo quanto riferito dal padre, alcune piste non sarebbero state approfondite. Tra gli elementi rimasti senza una risposta definitiva ci sono anche le circostanze in cui Laëtitia attraversò il casello di Antibes e la presenza o meno di eventuali tracce di sangue nell’automobile.

La telefonata di 20 minuti. Tra gli elementi più inquietanti della vicenda c’è anche un messaggio vocale della durata di circa 20 minuti, nel quale Laëtitia avrebbe chiesto aiuto all’uomo che frequentava.

Nel corso degli anni la famiglia ha continuato a recarsi a Bordighera ogni 25 settembre, nel luogo in cui la donna è stata ripresa per l’ultima volta. «Non sappiamo se sia stata aggredita, se sia fuggita da qualcosa o se qualcuno la stesse aspettando lì», spiega il padre. «Non sappiamo nulla. Non chiediamo un miracolo, ma chiediamo che tutti gli scenari vengano verificati».

Nel 2021 la riapertura delle indagini. Un’importante svolta è arrivata nel 2021, quando una nuova giudice istruttrice del tribunale giudiziario di Draguignan ha deciso di riaprire le indagini. È stata emessa una rogatoria internazionale nei confronti dell’Italia. L’allora procuratore della Repubblica di Draguignan, Patrice Cambérou, aveva spiegato che non vi era propriamente un nuovo elemento, ma la volontà di riprendere l’intero fascicolo, rileggendo i verbali e riesaminando tutte le ipotesi.

L’indagine è stata affidata alla polizia giudiziaria di Tolone, con l’obiettivo di ricostruire minuto per minuto il percorso compiuto da Laëtitia tra Fréjus e l’Italia e di comprendere perché la giovane, attesa dalla nonna, abbia proseguito fino a Bordighera.